Kryptoměny se staly zásadní součástí trhu. Jejich regulace budou zásadním tématem příštího roku

„U mě se v loňském roce trošku změnila strategie investic. Co se týče krypta, tak to v mým portfoliu dělalo jednotky procent. A přehouplo se to k dvouciferným procentům,“ řekla Tereza Starostová, spoluzakladatelka skupiny Holky v kryptu. Investuje už několik let, ale teprve loni se na virtuální měny rozhodla vsadit víc.

„Když se podíváme na celkovou tržní kapitalizaci toho odvětví, tak to překonává největší světové firmy. Když už vidíme ten objem, kolik je v tom milionu lidí, tak už člověk nevěří tomu, že to je bublina, že by celý trh mohl splasknout,“ podotkla.

I díky takovým investorům, jako je Starostová, překonal v minulém roce bitcoin několik rekordů. I když křivka jeho kurzu nakreslila i několik propadů. Zájemce to však neodradilo. Například česká směnárna Bit.plus loni vyměnila kryptoměny za dvě miliardy korun.

Často investují muži

„Většinou se jedná o muže. Z 80 procent, mezi 30, 40 lety, nadstandardní příjem, vyšší vzdělání, technologicky zdatný nebo s technologickým zájmem, apetitem,“ informoval šéf Bit.plus Martin Stránský.

Kryptoměnám nahrávalo také to, že lidé po celém světě měli kvůli pandemii koronaviru dost úspor. Hledali tak cesty, jak je zhodnotit. Do virtuálních měn tudíž začaly investovat i velké fondy nebo banky, které jinak volí spíš tradičnější cesty jako jsou akcie nebo dluhopisy. Tohle byla velká změna, kterou minulý rok přinesl a která se letos může ještě prohlubovat.

„Jsou to velké fondy. Hned vedle nás v Německu se dokonce začalo uvažovat o penzijních fondech. A jsou to různé deriváty na finančních trzích. Už do toho mohl jít i člověk, který je zvyklý na standardní finanční aktiva. A ne jen punkáči a ajťáci,“ podotkl expert na kryptoměny Dominik Stroukal.

Možné regulace

Nezkrotný svět virtuálních měn ovšem loni zasáhly i výrazné regulace, například zákaz těžby v Číně. Podle Dominika Stroukala se sice ukázalo, že to nic zásadního nepřineslo, protože se těžba zkrátka přesunula jinam, regulace kryptoměn však podle něj bude tématem tohoto roku. „V Česku není úplně jednoduché si otevřít účet, pokud chcete dělat byznys s kryptoměnami. I ti hráči v tom odvětví hledají oporu v regulaci, kterou teď úplně nemají. Ne ten úplný underground, který se současným světem nechce mít nic společného, ale směnárny a burzy, ty potřebují mít otevřené účty a regulaci hledají,“ řekl.

Rok 2022 by podle Stroukala mohl také leccos napovědět o dalším využití kryptoměn. Zatím totiž slouží jako investiční nástroj. Obliba například bitcoinu by však mohla přiblížit dobu, kdy virtuální měnou běžně zaplatí třeba za kávu nebo oběd.