Vidina zisku z kryptoměn láká další investory. Často se ale pouštějí do nových a riskantních obchodů

Rychlý růst hodnoty nejznámější kryptoměny, tedy bitcoinu, láká stále víc začínajících investorů. Ti hledají ale i nové příležitosti – a tedy i nové kryptoměny. Třeba ty, které se ještě neobchodují na burzách, ale v budoucnosti by mohly mít nějakou hodnotu. Analytici jsou ale k novým kryptoměnám většinou skeptičtí – nový bitcoin se totiž jen tak na trhu neobjeví. Praha 17:03 30. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K touze a chuti po investicích a zájmu o kryptoměny výrazně pomáhá bitcoin (ilustrační foto) | Foto: Thought Catalog | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Ondřej ze Středních Čech začal na svém mobilním telefonu těžit novou kryptoměnu Pí, se kterou se ještě neobchoduje na burze. Dozvěděl se o ní od svého kolegy z práce asi před měsícem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o kryptoměnách a jejich úskalích

„Vedlo mě k tomu to, že jsem v minulosti více méně prováhal bitcoin, tak mi to přišlo zajímavé zkusit. Za čtyři týdny tam mám nějakých 130 Píček, zatím netuším, k čemu mi to bude, ale proč to nezkusit,“ vysvětluje Ondřej.

A to samé si řeklo 17 milionů uživatelů po celém světě, kteří si nainstalovali do svých telefonů aplikaci na získávání nové kryptoměny. Až jejich počet dosáhne 100 milionů, půjde tato měna na burzu, kde se s ní začne obchodovat – teprve potom se uvidí, jestli má budoucnost a také nějakou hodnotu.

„Bude to také zásadní číslo - jednak se ukáže, jestli má nějakou poptávku a nabídku a jestli má ta měna nějakou životaschopnost. Nicméně těch kryptoměn je tolik, že zpopularizovat něco v takovém rozsahu, jako je bitcoin, tak to bude mít Pí velice obtížné,“ říká investiční stratég společnosti Starteepo Dušan Jilčík.

Nová kryptoměna Pí je ve srovnání s nejznámějším bitcoinem nebo ethereem jiná v tom, že na svou těžbu nepotřebuje elektrickou energii. Stačí jen mobilní telefon a datové připojení.

Bitcoin prudce padá. Cena kryptoměny během jediného dne klesla o zhruba 30 procent Číst článek

„Nespotřebovávají to obrovské množství elektrické energie jako je třeba u bitcoinu. Vezměte si, že na trh s kryptoměnami je potřeba každý rok tolik elektrické energie, kolik Česká republika vyrobí za dva roky, nebo přesněji deset Temelínů za rok,“ dodává Jilčík.

Jenže uspět v konkurenci zavedených jmen – to je pro začínající kryptoměny jako Pí nebo třeba Bee hodně těžké. V současnosti totiž existuje víc než 10 tisíc kryptoměn, které se obchodují. Těch, které nevstoupily na burzu, může být podle Dominika Stroukala, hlavního ekonoma platební metody Roger, klidně nekonečno. A lidé by tak v začátcích měli být ostražití.

„Dokonce už mezi těmi, co existují, a někde se obchodují, je celá řada nesmyslů a podvodů a samozřejmě i mezi těmi, co se neobchodují. Jsou tady takové, které jsou spíše sliby, tvrdí, že až se jednou v nějakém plánu za několik let dostanou na burzu, tak se budou prodávat za hodně, což je samozřejmě slib, který je laciný udělat, ale nikdo to nemůže vědět. A spousta lidí chce obětovat svůj čas, i kdyby tam byla malá šance, tisícina procenta, tak co kdyby na tom mohli něco vydělat,“ popisuje naděje investorů Stroukal.

Mezi novými kryptoměnami jsou nesmysly. Podle ekonoma Stroukala je bitcoin konzervativní měnou Číst článek

K touze a chuti po investicích a zájmu o kryptoměny výrazně pomáhá bitcoin. Jeho hodnota se v dubnu vyšplhala k rekordní úrovni 65 tisíc dolarů. Zároveň ale během jediného dne v minulém týdnu ztratila třetinu své hodnoty. I přes obrovské kolísání hodnoty doporučuje Jaroslav Brychta, analytik X-Trade Brokers, začínajícím investorům právě bitcoin nebo ethereum. Tedy ty nejznámější kryptoměny.

„Určitě bych doporučoval být maximálně opatrný, nezkoušet nějaké experimenty. I ty největší a nejznámější kryptoměny jsou stále silně spekulativní investicí. Není třeba hledat druhý bitcoin. Pokud se o to budete pokoušet, tak je velmi vysoká pravděpodobnost, že se vám to nepodaří a o své finanční prostředky přijdete,“ dodává Brychta.

Kryptoměny jsou ale i v hledáčku velkých institucí – třeba turecká vláda je zakázala používat, obavy z toho že podporují praní špinavých peněz nebo třeba financování terorismu má i Evropská centrální banka.