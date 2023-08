V bitcoinizaci světa nevěřím. Kryptoměna vždy bude jen doplněk s větší svobodou, říká podnikatel Čermák

Regulacím kryptoměn se nebrání, ale štve ho, když o tom rozhodují lidé, kteří nikdy neměli v ruce kryptopeněženku. Je jedním z nejvlivnějších Čechů v kryptokomunitě, na sociálních sítích ho sleduje přes 200 tisíc lidí. Od 16 let studoval Vavřinec „Larry“ Čermák ve Spojených státech střední a pak i vysokou školu. „V kryptoměnách je hodně lidí, kteří jsou přesvědčeni o bitcoinizaci světa. Já si naopak myslím, že to bude vždy doplněk,“ říká. osobnost plus Praha 23:24 21. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vavřinec „Larry“ Čermák | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Kryptoměny ho fascinují proto, že jsou digitální měnou pro internet. „Když se podíváte na svět, tak se pořád vše víc a víc digitalizuje. Koruny, dolary nebo jakákoliv jiná měna prostě nejsou udělané tak, aby pořádně fungovaly na internetu,“ říká.

„Kryptoměny jsou výhodné pro lidi, kteří nejsou v dobrých podmínkách, jako máme my, ale jsou v tuto chvíli třeba v Rusku nebo na Ukrajině, kde mají horší přístup k bankám, nebo ve státech, kde je vyšší inflace,“ vysvětluje Čermák.

V některých věcech se s kryptoměnami dá obejít státní systém, ale pro Čermáka je to především investice. Některé státy včetně zemí Evropské unie zvažují jejich zavedení či zlegalizování.

„V kryptoměnách je hodně lidí, kteří jsou přesvědčeni o bitcoinizaci světa. Já si naopak myslím, že to bude vždy nějaký doplněk poskytující větší svobodu a možnosti,“ říká Čermák.

Součástí světa kryptoměn je ale také financování trestné činnosti.

„Bavíme se o jednotkách procent. V kryptoměnách to k tomu svádí víc než u normálních měn, protože tam když platbu jednou uděláte, tak už se nedá vrátit. Je to internetová měna, která není moc regulovaná, ale do budoucna si myslím, že toto bude jen malou částí hlavního používání,“ tvrdí.

Inflace a kryptoměny

Kryptoměny se v současnosti pohybují podobně jako akcie, připomíná Čermák.

„Klient investici většinou zvažuje kvůli diverzifikaci portfolia a je to podobné jako investice do riskantnějších akcií. Když jsou větší úrokové sazby a je vyšší inflace, kryptoměnám se moc nedaří. Sám bych lidem nedoporučil do toho dát většinu jejich peněz.“

Nyní je hodnota jednoho bitcoinu zhruba 30 tisíc dolarů (663 tisíc korun), historické maximum bylo 68 tisíc (1,5 milionu korun).

„Je lepší do toho dát opravdu jen malou část peněz, se kterými si mohu hrát, které si mohu dovolit investovat a o které si mohu dovolit přijít, protože je to zkrátka velmi volatilní,“ dodává Čermák.

Čtyřleté cykly



V klasickém makroekonomickém světě bývají cykly patnáctileté, u kryptoměn jsou čtyřleté.

„Zatím byly docela předvídatelné a hodně se pohybují právě kolem toho, jak funguje inflace na bitcoinu. V podstatě každé čtyři roky se zmenšuje počet nových bitcoinů jdoucích do oběhu. Nyní se nacházíme zhruba v polovině. Moje práce je zjišťovat z dat, jaké fundamentální věci tento stav zlepšují,“ popisuje Čermák.

Jeho firma The Block zpracovává analýzy a výzkum trhu hlavně pro klienty, kteří obchodují na Wall Street. Kromě poradenství také zprostředkovává zpravodajský web.

„Byl jsem první zaměstnanec, který byl mimo New York, a celkově nějaký čtvrtý nebo pátý. V jedné fázi nás bylo 150 a nyní máme lidi ve 30 až 40 zemích. Musím se jen přizpůsobit časovým zónám, takže mám spoustu práce večer,“ dodává.

