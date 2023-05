Přibývá podvodníků, kteří na sítích lákají k nákupu kryptoměn. ‚Zde opravdu nezbohatnete,‘ varuje expert

Češi v loňském roce investovali do kryptoměn 53 miliard korun. Vyplývá to z dat České kryptoměnové asociace. Ta zároveň upozorňuje na to, že přibývá podvodníků, kteří se snaží přesvědčit lidi k investici do kryptoměn. Ti, kteří jim uvěří, tak můžou přijít o peníze.

Praha 21:35 6. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít