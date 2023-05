Nová pravidla pro provozovatele kryptoslužeb. Unii zajímá identita klientů, podnikat nepůjde bez licence

Evropská unie zpřísní pravidla pro provozovatele kryptoslužeb, jako jsou například burzy nebo kryptosměnárny. Ty budou muset nejen zjišťovat, ale i uchovávat identitu svých klientů. Nová regulace má pomoct v boji s praním špinavých peněz a zkomplikovat obcházení unijních sankcí. Zároveň budou muset mít všichni, kteří budou chtít v oboru kryptoměn podnikat, do budoucna licenci. Brusel 6:00 22. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle nového unijního pravidla budou muset mít všichni, kteří chtějí v oboru kryptoměn podnikat, v budoucnu licenci | Foto: Marco Bello | Zdroj: Reuters

„Rok jsem na to tak koukal, sledoval to a pak když vzrostla cena na nějakou cifru, tak si říkám, že do toho musím naskočit. Mám to jako dlouhodobou formu spoření,“ popisuje své začátky investování do kryptoměn Michal Ihnát.

Do bitcoinu ukládá část svých peněz pravidelně každý týden. Aby mohl na burze bitcoiny nakupovat i prodávat, musel jejímu provozovateli prokázat svoji identitu.

„Je zapotřebí se buď přihlásit prostřednictvím bankovní identity, nebo naskenovat občanský průkaz nebo jiný doklad a druhý doklad totožnosti,“ popisuje Ihnát.

Právě tyto osobní údaje budou muset v brzké době nejen zjišťovat, ale i uchovávat všichni provozovatelé kryptoslužeb, třeba burzy nebo kryptosměnárny. Zajímat je bude jak identita prodávajících, tak i kupujících. A to podle nových pravidel, která schválila Evropská unie.

Ta mají podle švédské ministryně financí Elisabeth Svantessonové zprůhlednit trh s virtuálními aktivy. „Rozhodnutí je špatnou zprávou pro ty, kteří zneužívali kryptoaktiva ke svým nelegálním aktivitám, k obcházení sankcí Evropské unie nebo k financování války či terorismu,“ uvedla Svantessonová.

Snadnější komunikace

Provozovatelé budou muset údaje o klientech na požádání vydat příslušným úřadům. Nová pravidla, která mají začít platit za dva roky, se dotknou desítek společnostní v Česku. Ty by ale problémy s jejich zavedením mít neměly.

„Komunikační protokoly, které nám umožní splňovat nová pravidla, už jsou vyvinuty. Naopak si myslím, že to usnadní komunikaci v rámci přeshraniční komunikace,“ vysvětluje pro Český rozhlas Radiožurnál František Vinopal, předseda České kryptoměnové asociace.

Podle dalšího nového unijního pravidla budou muset mít všichni, kteří chtějí v oboru kryptoměn podnikat, v budoucnu licenci. Dosud v Česku stačilo jen živnostenské oprávnění.

Kdo bude licence v tuzemsku vydávat, ale zatím není jasné. Podle asociace je každopádně nejdůležitější, aby vydávání licencí netrvalo příliš dlouho a firmy o ně tak nežádaly raději v jiné zemi.

„V případě, že by to tady nefungovalo a subjekty by byly nuceny odejít nebo ukončit činnost, tak naše veřejné rozpočty by v průběhu dalších deseti let přišly o 250 až 300 miliard korun,“ dodává předseda asociace František Vinopal.

Odvětví, které zůstane

Jedním z těch, kdo by mohl licenci v tomto oboru vydávat, je Česká národní banka. Podle její mluvčí Petry Krmelové by případnou délku schvalovacího procesu mohl z velké části ovlivnit sám žadatel.

„Nařízení o trzích s kryptoaktivy zavádí pro rozhodování o žádostech poměrně krátké lhůty. Lze předpokládat, že rychlost kladného vyřízení žádostí bude záviset především na kvalitě žadatelem předložených dokumentů a na jeho schopnosti poskytnout v licenčním řízení potřebnou součinnost,“ doplňuje Krmelová.

Podle ekonoma Dominika Stroukala z Metropolitní univerzity a člena Národní ekonomické rady vlády regulace, s jakou přišla Evropská unie, sice nebyla zapotřebí, zároveň ale tímto krokem dala najevo, že s kryptoměnovým trhem do budoucna počítá.

„Trh se dokázal dost regulovat sám. Je to vyslaný signál směrem k tomu trhu, že se s ním do budoucna počítá a že nedojde k žádnému čínskému zákazu nebo k něčemu podobnému. Že v tom západním světe je to odvětví, které tu s námi zůstane,“ uzavírá Stroukal.

Žádat o licenci by měli mít možnost zájemci od ledna 2025. Prokazovat se jí budou muset za tři roky.