Ekonom Sedláček: Jako nejlepší kompromis mezi kryptoměnou a státní měnou mi zatím přijde euro

Digitalizace mění celou společnost, včetně toho, jak vnímáme a používáme peníze. Co vše nám mohou přinést tzv. kryptoměny? A jak dlouho ještě budeme platit papírovými penězi? „Virtuální peníze mají zatím charakter pyramidové hry neboli letadla," řekl v pořadu Leonardo Plus ekonom Tomáš Sedláček.

On sám by o digitálních měnách hovořil spíš v horizontu 100 až 200 let. „Tehdy to bude mít smysl a pak uvidíme, které z těch letadel vzlétne a bude funkční.“

Kryptoměn je v současnosti velmi mnoho. Budou hodnotné až tehdy, když je uzná někdo jiný. „Je trochu vtipné, jak se jich chytli anarchisté v naději, že se konečně zbaví státu a velkých korporací, což je sympatické, stejně jako úsměvné,“ míní ekonom.

„Je to hra s důvěrou. V budoucnu to bude mít smysl tehdy, až se tato planeta naučí koordinovat se nadstátně. Ale zatím mi přijde jako nejlepší kompromis mezi zlatým standardem, digitální měnou a politickou měnou euro.“

Podle Sedláčka má euro výhody všech výše jmenovaných a nemá nevýhody spojené se zlatým standardem, s digitální nebo i státem denominovanou měnou.

Virtuální anonymita

Dokážou ale virtuální měny pomoci zachovat anonymitu, kterou v současnosti poskytuje hotovost? „V žádném případě si nemyslím, že by papírovým nebo státním měnám odzvonilo, protože v současnosti je krytpoměna nešikovná. Kolikrát jste s ní zatím platili za rohlík?“ ptá se Sedláček.

„Nestalo se zatím, že by kryptoměny byly schopné nahradit měny státní. Problém není v papírovosti, ale v tom, že kryptoměna není politicky ovlivnitelná, což je občas dobře a občas špatně.“

Příkladem může být kvantitativní uvolňování. „To by s kryptoměnou prostě nešlo. A to je do jisté míry výhoda, že centrální bankéř může zasáhnout. A jak FED, tak Evropská centrální banka a všechny centrální banky do měny zasahovaly a uměle jí vlastně tiskly,“ připomněl ekonom.

Má to i svá rizika

„Jsme na ostří jakéhosi pomyslného meče. Digitalizace může dopadnout skvěle, tak jak zatím dopadá, protože změn, které přinesla, byla spousta a byly pozitivní.“ Symbolem těchto změn může být mobilní telefon. „Nikdo nikoho nenutil ho používat a dnes ho každý má.“

„Velký bratr je zde dobré připodobnění, George Orwell to ve svém románu 1984 hezky trefil. Ale Velký bratr, kterého živíme dnes, je mocnější a do jisté míry strašidelnější než ten v Orwellově románu.“

Ekonom upozornil, že do chytrých technologií dnes dobrovolně vkládáme osobní informace, které se dříve neříkaly ani u zpovědi.

„To oko boží, kterého jsme se jako lidstvo báli, to, které neustále vidí všechno..., tak to jsme si stvořili v digitální podobě jako oko, které nosíme v kapse a které sleduje doslova a do písmene každý náš pohyb – nejen fyzický, ale i pohyb mysli,“ shrnul Tomáš Sedláček.

„Máme trochu štěstí, že Jobs, Zuckerberg, Bezos a pánové z Google jsou tak hodní kluci. Máme pořád pocit, že nějaký Hitler nám hrozí v politice, ale on také může přijít z byznysu. Vezměte si, že by pan Google byl budoucí Hitler. To by měl všechno jednodušší, než kdyby své zájmy prosazoval politicky. “ Tomáš Sedláček