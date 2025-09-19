Kukuřice se letos sklízí o tři týdny později než minulý rok. Zemědělce tlačí čas, aby stihli podzimní práce

Letošní úroda kukuřice bude podle zemědělců průměrná. Sklizeň začala oproti loňsku o tři týdny později. Letos kukuřice dozrávala pomaleji. Práce na polích v některých oblastech navíc zbrzdily deště. Většina zemědělců si ale pochvaluje velikost rostlin i kvalitu zrna, zjistil Český rozhlas České Budějovice.

Jak se daří kukuřici na poli bez chemického ošetření a s ním?

Oproti loňsku má sklizeň kukuřice malé zpoždění | Foto: Eva Kézrová | Zdroj: Český rozhlas

Z kraje po zasetí jsme se obávali trochu, že ta kukuřice nenaroste, protože zase přišel ten přísušek, ale pak deště přišly a dneska, jak je vidět, tak bude ta sklizeň průměrná, všechno to ta kukuřice dohnala,“ popisuje předseda zemědělského družstva Pavel Rozhoň na kukuřičném poli u Bernartic na Písecku.

Poslechněte si celou reportáž o sklizni kukuřice

Jedna rostlina je necelé tři metry vysoká. Aby zjistil, jak je zralá, oloupe předseda jednu palici kukuřice. „Zrníčko je tvrdé, nestříká z něj žádná voda, takže je to na sklizeň ideální,“ dodává.

Takhle ideální situace ale není všude. Ostatní pole by potřebovala ještě nějaký slunečný den, aby se zvýšilo množství škrobu, které se ukládá v palicích kukuřice. „Na druhou stranu nás tlačí čas, protože potřebujeme po kukuřici ještě zasít pšenici, takže volíme nějakou optimální variantu mezi tou ideální zralostí kukuřice a termínem sklizně,“ vysvětluje Pavel Rozhoň.

Nižší výnosy

Oproti loňsku má sklizeň kukuřice malé zpoždění. Bylo totiž extrémní sucho a sklízelo se už koncem srpna. Letos se to podle předsedy vrací do normálu.

Podle prvních odhadů Českého statistického úřadu budou výnosy kukuřice na zrno o necelých sedm procent nižší než loni. U kukuřice na senáž je situace naopak lepší.

„Odhadovaná sklizeň kukuřice na zrno je více než 660 tisíc tun, což je nižší i v porovnání s pětiletým průměrem. Zemědělci by měli sklidit více než 8 tisíc tun kukuřice na senáž, což je o téměř patnáct procent více než loni. Výnosy u této plodiny budou vyšší i v porovnání s pětiletým průměrem,“ říká mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Zemědělci doufají, že se jim podaří sklidit kukuřici do konce září tak, aby mohli včas dokončit i ostatní podzimní zemědělské práce.

