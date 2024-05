Kupoval bych byt až od 2+1, menší se nevyplatí. Příští pražskou Letnou budou Michle a Nusle, radí makléř

Na první návštěvě nemovitosti se řiďte dobrým pocitem, na druhé návštěvě se dívejte po skrytých vadách, radí těm, kteří se chystají kupovat nemovitost, obchodník s realitami Pavel Velebil. V podcastu Radia Wave Bourání přibližuje, kdy a k čemu se hodí takzvaný home staging, tedy profesionální prezentace nemovitosti. A Pražanům doporučuje dívat se po bydlení v Nuslích a Michli. „Jsou tam uličky, které ještě čekají na své probuzení,“ říká. Praha 7:30 4. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„O koupi bytu bych začal přemýšlet ve chvíli, kdy chci alespoň 2+1,“ zamýšlí se v podcastu Radia Wave Bourání Velebil. „U garsonky je pořád ještě výhodnější pronájem. Protože za podobné peníze, které dám za hypotéku, dokážu najít buď o něco větší byt k nájmu, nebo hezčí lokalitu.“

Dobrou pražskou lokalitou k bydlení se v posledních letech podle Velebila staly Nusle nebo oblast kolem náměstí Bratří Synků. „Před deseti lety neměly dobrou pověst, vypadalo to tam ponuře a nepůsobilo to tak, že by tam chtěl člověk jít o půlnoci sám domů. To se hodně změnilo,“ soudí realitní makléř.

„Jsou i uličky v Nuslích, které ještě čekají na své probuzení. A v Michli,“ doporučuje těm, kteří chtějí teď sehnat o něco levnější pražské bydlení.

Probouzejí se i sídliště, jmenuje další výhodnou koupi Velebil. „Menší sídliště, která jsou někam vmáčknutá, jsou daleko žádanější než obrovská panelová sídliště typu Modřany,“ jmenuje další realitní tip.

Dobré nájmy ale v Česku chybí, uznává Velebil. „Je těžké si pronajmout byt na delší dobu. Majitelé se bojí, první smlouvu dávají na rok. To by nevadilo, pokud by ji potom prodloužili na tři čtyři roky. Tohle ale jednoznačně chybí,“ soudí.

Dobrý pocit a skryté vady

Při koupi bytu doporučuje Velebil dát na dobrý pocit. „Je řada bytů s atmosférou, kterou ucítíte až na místě. Někdy je to o tom, že se podíváte z okna trochu jinak, než jak je to nafocené. Někdy to je o uspořádání místností, množství světla,“ vyjmenovává.

Doporučuje také otevřít si na prohlídce bytu okna a zaposlouchat se do zvuků okolí. A navštívit nemovitost dvakrát, na poprvé dát na intuici a napodruhé se pečlivě rozhlížet a hledat skryté vady.

„Pokud je byt po rekonstrukci, tak se dívejte na detaily. Třeba na zakončení lišt v rozích, na rohy koupelen. Pokud vidíte, že je to dělané narychlo a nehledělo se na drobnosti, tak to naznačuje, že dobře nejsou udělané ani ty věci, které jsou schované, třeba rozvody,“ radí realitní makléř.

Trendem se stává home staging, tedy profesionální zkrásnění nemovitosti pro účely prodeje.

„Když má nemovitost potenciál, ale majitelé nemají vkus, nemají ideálně rozestavěný nábytek, tak se to dá vylepšit třeba doplňky. Zakrytím postele, přidáním obrazu a květin. Byt to přiblíží tomu, jak vnímají prostor a bydlení ti, kteří se chodí dívat na prohlídky,“ říká Velebil.

Přehnané domy z 90. let

Realitní kanceláře mají povinnost informovat o stavu nemovitosti poctivě, zdůrazňuje obchodník s nemovitostmi. A občanský zákoník připouští, že u zatajené chyby má do pěti let nový majitel právo požadovat po prodejci třeba náhradu škody, snížení kupní ceny nebo příspěvek na opravu.

Nejčastěji se s vadami setkává u rodinných domů, které vyrostly v 90. letech. „Používaly se módní materiály, které jsou dnes zastaralé. Stavělo se velkoryse, přehnaně, překračovalo to rozumné meze. Takový dům je pak na trhu dnes těžko zobchodovatelný,“ přiznává Velebil a pokračuje:

„Záleží ale na lokalitě. Pokud je to v kultivované čtvrti s dobrou dostupností, tak si to svého kupce najde a ten pak dům zrekonstruuje.“

Zájemcům o koupi nemovitosti také doporučuje sledovat, jaké developerské projekty vznikají. „Koupě v první fázi projektu má dvě výhody. Zaprvé si vyberete dispozici, která se vám líbí, a navíc je to ze začátku malinko levnější než v další fázi výstavby,“ uzavírá.

Pavel Velebil, spolumajitel realitní kanceláře Tide Reality | Foto: Adam Ryšánek | Zdroj: Český rozhlas

Jak se nakupovaly byty v 90. letech? Poslechněte si celý podcast, audio je nahoře v článku.