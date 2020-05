Program Antivirus bude až do konce srpna. Vláda navrhne zákon o odpuštění odvodů

Vláda prodlouží kurzarbeitový program Antivirus s příspěvky na náhrady mzdy do konce srpna. V podkladech k návrhu zákona o odpuštění odvodů, které má být další podporou z Antiviru, to uvedlo ministerstvo práce. Program měl původně pokrývat období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce května. Prodloužení do konce prázdnin žádali zaměstnavatelé. Návrh projedná tripartita a poté vláda. Praha 19:23 22. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo práce a sociálních věcí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Z Antiviru stát poskytuje dva druhy příspěvků na náhrady mezd firmám, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru. Mohou získat 80 procent vyplacené náhrady lidem v karanténě či výdělků z uzavřených provozů do 39 000 superhrubé mzdy a 60 procent při výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky do 29 000 superhrubé mzdy. Ministerstvo práce program spustilo 6. dubna. V pátek resort uvedl, že do 21. května se vyplatilo 631 200 příspěvků za zhruba 5,43 miliardy korun, a to za březen a duben.

Do Antiviru by ke dvěma příspěvkům, které se označují písmeny A a B, mohla přibýt podpora C. Podle návrhu zákona, který v pátek zveřejnila na svém webu vláda, by stát mohl odpustit sociální odvody a příspěvek na zaměstnanost za červen až srpen menším firmám. Úplně prominout na čtvrt roku by je mohl buď zaměstnavatelům s méně než 50 zaměstnanci, nebo s méně než 25 zaměstnanci.

Zvládnutí krize je zásluha vlády? To si netroufne říct žádný kompetentní člověk, míní Niedermayer Číst článek

„U větších zaměstnavatelů, u kterých je efektivní využívat lépe zacílený institut překážky v práci, bude nadále využíván program cílené podpory zaměstnanosti (Antivirus), který vláda prodlužuje do konce měsíce srpna 2020,“ uvedlo ministerstvo ve zprávě k návrhu zákona.

Podle návrhu by nárok na odpuštění odvodů měl zaměstnavatel, který by od konce března nepropustil víc než desetinu pracovníků. Sociální odvody, které by měl platit, by tak nesměly být nižší než 90 procent částky za březen.

Z pracovníkova výdělku odvádí firma 24,8 procenta na sociální pojištění. Další 1,2 procenta představuje příspěvek na politiku zaměstnanosti. Úleva by tak mohla představovat 26 procent.

„Zaměstnavatel si sám vyhodnotí, zda splňuje podmínky nároku na toto prominutí, a sám rozhodne o jeho využití. Potřebné údaje o objemu vyměřovacích základů, které určí finanční objem snížení pojistného, uvede na tiskopise,“ uvedlo v podkladech k zákonu ministerstvo. Dodalo, že nebude nutné o prominutí odvodů či jejich části žádat. Správnost uplatnění slevy prověří kontroly.

Kdy odložíme roušky i v obchodech či MHD? Na konci června, naznačil ministr Vojtěch Číst článek

Odvody by si mohla snížit ta firma, která by nedostávala jiný příspěvek na náhradu mzdy z programu Antivirus. Nárok na úlevu by neměly nemocnice, školy či úřady. Prominutí odvodů by se netýkalo ani společností, které v Česku či v jiné zemi EU neplatí daně.

Svaz průmyslu a dopravy už dřív uvedl, že by program Antivirus měl zůstat do konce srpna. Stejný názor měla Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů i Hospodářská komora. Podpořila je ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Šéfka státní pokladny Alena Schillerová (za ANO) před nedávnem řekla, že nahrazení příspěvků z Antiviru prominutím odvodů by podpořila. Zmínila ale vysoký výpadek příjmů na sociální pojištění, tedy na důchody.

Odpuštění odvodů firmám do 50 zaměstnanců by podle ministerstva práce představovalo za tří měsíce zhruba 13,5 miliardy korun. Prominutí pojistného zaměstnavatelů s méně než 25 pracovníky by za čtvrt roku činilo devět miliard.