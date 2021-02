Poslanci dosud neschválili podobu kurzarbeitu. Maláčová proto chce znovu prodloužit Antivirus

Vládní program Antivirus zřejmě čeká další prodloužení. Přitom původně měl fungovat nanejvýš do konce února a následně by firmám pomáhal kurzarbeit. Jenže ten stále ještě neprošel třetím čtením ve sněmovně, navíc se k němu sešly desítky pozměňovacích návrhů. Firmy tak dál zažívají nejistotu z budoucnosti. Praha 10:00 2. 2. 2021 (Aktualizováno: 11:23 2. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně práce Jana Maláčová z ČSSD chce program Antivirus opět prodloužit. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Veletrhy Brno zaměstnávají 210 lidí. A to i přesto, že na výstavišti se žádné akce nekonají už měsíce. Přesto se firma snaží dívat do budoucnosti a připravovat se na to, až bude moct opět otevřít. Aby mohla udržet všechny zaměstnance v práci, využívá program Antivirus.

„Program Antivirus je pro nás jediným možným programem, který nám pomáhá k udržení zaměstnanců ve firmě. My jsme ho začali využívat už v březnu. Pobíráme ho v podstatě na všechny zaměstnance, protože většina zaměstnanců je na překážkách,“ přibližuje generální ředitel firmy Jiří Kuliš.

Podobných firem je v Česku podle údajů ministerstva práce přes 67 tisíc. Program Antivirus má skončit na konci února a od března by místo něj měl přijít kurzarbeit. Jeho schválení se ale protahuje: příslušný zákon čeká na třetí čtení ve sněmovně.

Ministryně práce Jana Maláčová z ČSSD tak chce Antivirus opět prodloužit, přestože to původně už nemělo být možné. „V pátek rozhodla Evropská komise o rozšíření finančního rámce a tím pádem vzniká prostor pro prodloužení Antiviru. Já jsem se zmínila, že ho budeme muset prodloužit, protože sněmovna o něm bude jednat 10. února. Pak budu vyjednávat se Senátem, aby došlo k co nejrychlejšímu projednání, nicméně z dnešního pohledu se mi ten termín k březnu zdá nerealistický,“ uvedla.

V návrhu zákona totiž existuje řada sporných bodů. Poslanci přišli s pěti desítkami pozměňovacích návrhů. Shoda není například na výši náhrad: tedy zda by se zaměstnancům vyplácelo 70 nebo 80 procent hrubého výdělku. Řeší se také maximální délka podpory nebo její maximální výše.

Hrozba propouštění

Například Svaz průmyslu a dopravy ale plně podporuje verzi vládní koalice a ministerstva práce. Tedy vyplácení 70 procent. Viceprezident svazu Jan Rafaj ale upozorňuje, že ke schválení musí dojít rychle. Firmám totiž docházejí úspory. „Je pořád krize a tím, jak trvá déle a déle, se vyčerpaly z nějakých svých rezerv. Pro některé segmenty, může být opravdu poslední hřebík do rakve,“ podotýká.

Firmy tak dál zůstávají v nejistotě. Nemají před sebou jasný plán a obávají se, že budou muset začít ve velkém propouštět, říká předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Poslanci zatím nenalezli shodu, takže musíme uvažovat o tom, co se může odehrát. Při diskusi vlády o zpřísnění epidemiologických opatření se subjekty budou rozhodovat velmi rychle, protože budou vědět, že nebudou mít dostatečné finanční prostředky. Budou řešit jen jak to zvládnout. No a jednou z možností je propouštění zaměstnanců.“

Podle analytika trhu práce Tomáše Ervína Dombrovského Česko kurzarbeit potřebuje, a to nejen kvůli současné koronavirové krizi, ale i do budoucna. „Pokud se nám nepodaří pravidla pro kurzarbeit schválit v těch následujících měsících, tak pravděpodobně ta vůle pak už do voleb nebude. A ten dlouhodobý nástroj kurzarbeitu tady bude chybět, což nás může zasáhnout při jakékoliv další krizi.“

Podle ministerstva práce program Antivirus, který má zabránit propouštění, podpořil každou čtvrtou firmu v Česku a každého čtvrtého zaměstnance.