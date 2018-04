České květiny zažívají renesanci. Nová generace zahradníků chce být šetrnější k přírodě

Řezané květiny s lokálním původem se vracejí na český trh. V posledních zhruba pěti letech vznikají v České republice květinové farmy, na kterých se mladí zahradníci snaží obnovit pěstování starých odrůd a nezatěžovat přitom půdu chemickými postřiky a hnojivy. Jak se jim daří, a zajímají se Češi o původ květin v obchodech? Praha 13:23 22. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sběr květin (ilustrační fotografie) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle údajů z Českého statistického úřadu nakupují Češi květiny čím dál víc - což ale znamená především vyšší hodnotu importu, jak potvrzuje Radiožurnálu mluvčí Petra Báčová.

„Vloni se přes české hranice přivezlo květin za 1,6 miliardy korun. To je skoro o půl miliardy víc, než v roce 2010. A o tři čtvrtě miliardy víc, než v roce 2010.“

Ekologická zátěž v Africe

Velká část dovážených květin pochází z afrických zemí a z Jižní Ameriky. S jejich pěstováním jsou ale spojené nepříjemné dopady na životní prostředí i na zdraví pracovníků z plantáží, vysvětluje Zuzana Holubová z České zemědělské univerzity.

„Vyčerpání vodních zdrojů, znečištění chemikáliemi, nefungují tam pracovní smlouvy, nedodržují se pracovní podmínky, dochází k různým nehodám, nemocem nebo často i různým úmrtím.“

České květy nahradil dovoz

Ještě před 30 lety přitom v obchodech byly k sehnání většinou spíš české květiny. Pak je nahradil dovoz z holandské burzy. Teď se ale situace obrací, věří Michaela Krobová. Před pěti lety založila zahradnictví a květinářství Green Decor.

„Ti staří zahradníci už buď šli do důchodu, přestali pěstovat, nebo umřeli, a ta nová generace teprve teď nastupuje.“ Její květinářství na úpatí pražského vrchu Vítkov je v provozu celoročně.

Luční kvítí | Foto: PETR LEMBERK / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Přes zimu dováží květiny z certifikovaných fair trade farem, ale od jara do podzimu se spoléhá jen na svou vlastní produkci. „My si vybíráme sezónní druhy a máme nějaké fígle, jak tu sezónu prodloužit nebo jak ty květiny udělat dostupné i v takový čas, kdy třeba běžným zahrádkářům nekvetou, ale nepůjdeme přes mrtvoly, takže na jaře máme tulipány, v létě hledíky a na podzim chryzantémy.“

Luční druhy v Přílepech

Další mladou zahradnicí a květinářkou je Miloslava Hilgertová, která druhým rokem pěstuje květiny ve Velkých Přílepech u Prahy. Její farma se jmenuje Kytky od potoka.

„My tady máme víc než 100 druhů květin. Různé luční druhy, takové ty babičkovské zapomenuté. My od začátku vážeme svatby, kytice k narozeninám, takže my se snažíme maximum toho, co tady vypěstujeme, uvázat do kytic."

Květiny dodává farma jen od dubna do prosince. Ani v zimě se tu ale nenudí. „I když pak nic nekvete, tak na poli ta práce je. Musíte orat, pečovat o půdu, pak je nějaký čas na odpočinek trochu a pak od začátku roku už začínáte s výsevy.“

Miloslava ví, o čem mluví. Vystudovala totiž agroekologii na zemědělské univerzitě. „Vlastně takový můj cíl je změnit český trh s květinami.“

Podle Michaely i Miloslavy zažívají české květiny renesanci. Nové květinové farmy vznikají nejen kolem Prahy, ale také poblíž Brna nebo Zlína.