Valentýn a růže z Keni. Za pugétem jsou mzdy, z nichž dělníci neuživí rodiny, i zátěž pro životní prostředí

Ke svátku zamilovaných, tedy ke dni svatého Valentýna, neodmyslitelně patří květiny, nejčastěji růže. Na pulty evropských květinářství se dostávají často z Afriky. Pro evropský trh je klíčová z těchto zemí Keňa. Za řezanými květinami stojí tisícovky dělníků, kteří se z velmi nízkého platu snaží uživit rodiny, upozorňuje Al-Džazíra. Samotný dovoz květin navíc výrazně zatěžuje životní prostředí. Nairobi/Washington/Praha 14:25 14. února 2019

„Jsem samoživitelka. Můj zaměstnavatel mi platí sto dolarů měsíčně (asi 2300 korun, pozn. red.). To mi nestačí, abych zaplatila nájem i školní poplatky a koupila jídlo. Každý měsíc skončím tak, že si beru půjčky,“ svěřila se během rozhovoru v jednopokojovém bytě matka Joyce Iminzová reportérům katarské televize Al-Džazíra.

Žije asi sto kilometrů od keňské metropole Nairobi v městě Naivasha. Pro necelých dvě tisíc obyvatel je hlavním zdrojem příjmů zemědělství, hlavně pěstování květin. „Žiju život v dluhu. Rok za rokem. Musím se o své děti postarat sama. Modlím se, že se věci v budoucnu změní. To je vše, co můžu dělat,“ říká šestatřicetiletá matka, kterou tvrdá práce na květinové farmě jakž takž živí už dvanáct let.

V zemi je podle keňské asociace sdružující pěstitele více jak 90 tisíc zaměstnanců v zemědělství, které živí obchod s květinami. Jenže ty nad sebou nemají dostatečnou právní ochranu, mzdy jsou minimální a pracovní zákony zastaralé.

Život v dluhu

Minimální mzda pro nekvalifikovaného zaměstnance v zemědělství je 65 dolarů měsíčně, zatímco byznys s květinami vydělal Keni v roce 2017 823 milionů dolarů. Z levné pracovní síly tak těží velké společnosti. „Vláda si myslí, že nám investoři dělají službu, protože přijdou a zaměstnají masy. Ve skutečnosti ale využívají levnou pracovní sílu kvůli pracovnímu právu, které je investorům nakloněno,“ řekl Ferdinand Juma, šéf odborů pro pracovníky v zemědělství.

Sám, jak vypráví, pracoval pro společnost pěstující květiny 13 let, aniž by tušil, o jak výdělečný byznys se jedná. Obdobně na tom je Leonard Karani, padesátiletý otec šesti dětí. Květinami se živí 18 let a měsíčně bere 110 dolarů. Což mu k tomu, aby uživil rodinu, nestačí.

„Naše životy jsou definovány dluhem. Je to ale jediná cesta, jak můžu udržet rodinu. Kdybych měl jiné dovednosti, alespoň bych mohl najít jinou práci. Nemám jinou možnost,“ řekl Karani, který nedostudoval střední školu kvůli vysokému školnému.

Podle právníka Cypriana Onyona je hlavním problémem právní ochrana: „Vyřešit ho může zejména keňský parlament, pokud přijme zákony o minimální mzdě, která bude pravidelně přizpůsobována.“

Dětská práce

Nejde ale přitom pouze o platy. Kampaň Fair Flowers v Česku například upozorňovala na to, že na pěstování se v Africe používá velké množství chemikálií, přičemž se porušují podmínky bezpečnosti práce.

Nedodržuje se zásada, aby zaměstnanci hned po chemickém postřiku nevstupovali do skleníků. Bez ochranných prostředků také běžně manipulují s vysoce toxickými materiály. Výjimkou není dětská práce nebo sexuální násilí, varuje kampaň.

Nejde ale přitom pouze o neuspokojivé pracovní podmínky na afrických farmách. Dovoz květin také výrazně zatěžuje životní prostředí. Jedná se zejména o emise z dopravy, kdy kromě přesunu samotného je energeticky náročná i klimatizace dopravních kontejnerů.

Dovoz květin je ale zároveň výhodnější, hlavně díky klimatu v zemích, odkud pochází. Nejlépe jim svědčí rovníkové klima s dvanáctihodinovým slunečním svitem. Server The Weather Network navíc zmiňuje, že samotné pěstování je v Africe ekologičtější. Vypěstování jedné růže na klimatizované farmě v Nizozemsku vyprodukuje necelá tři kila oxidu uhličitého, kdežto za jednou růží z Keni stojí jen půl kila oxidu uhličitého.

Nizozemí, Kolumbie i Ekvádor

S globalizací se celosvětově produkce květin soustředila do několika málo zemí, píše deník The Washington Post. Na prvním místě je Nizozemsko, které ale kytky také ve velkém předprodává. Následují ho Kolumbie a Ekvádor. V závěsu jsou pak africké země.

Z druhé strany jsou velkým dovozcem Spojené státy, ve kterých se ročně prodají čtyři miliardy květin. Drtivá většina z nich pochází z Jižní Ameriky a do země míří přes letiště v Miami.

Šéf celníků na letišti v Miami Chris Maston pro televizi CNN řekl, že jen ve valentýnské sezóně rukama celníků projde 1.3 miliardy květin z jihoamerických farem.

Dalším velkým dovozcem květin je třeba Austrálie, byť se Spojenými státy se nemůže rovnat. The Weather Network uvádí, že tato dvacetimilionová země jen mezi prvním a čtrnáctým únorem doveze přes pět milionů květin.

Server zároveň vyčísluje, že z dovezených květin se dá udělat přes dvě stě tisíc puketů růží, na které padne sto šedesát tři kilometrů plastového obalového materiálu.

Kus deštného pralesa

V Česku se přitom není lehké vyhnout kytkám, které byly vypěstovány za špatných podmínek. U květin se obvykle nepoužívá žádné speciální označení typu fair trade, které můžeme vidět u potravin.

Zamilovaní a zamilované tak mohou sáhnout buď po kytici z lokálních farem, anebo zkusit partnera či partnerku překvapit jiným ekologickým dárkem. Třeba květináčem s kytkami či bylinkami. Server Bustle zase doporučuje jako dárek koupit kousek deštného pralesa a zachránit ho tak před vykácením, nebo darovat znovupoužitelné pytlíky na jídlo případně hrst semen lučních květin, které až vyrostou, poslouží včelám.