Česko v boji proti kyberkriminalitě zaostává. Každá třetí firma čelí hackerskému či hospodářskému útoku

Každá třetí firma v Česku je terčem útoku. Počítačového nebo hospodářského. Podle dat společnosti PwC se stalo obětí hospodářské kriminality v posledních dvou letech více než 30 procent tuzemských firem. Nejvíc takových podvodných jednání hlásila finanční a výrobní odvětví a firmy z oboru energetiky. V polovině případů jde přitom o zneužití majetku daného podniku. Praha 7:30 23. března 2018

V cizině jsou firmy v ochraně před takovými útoky podle Pavla Jankecha, ředitele forenzních technologií ze společnosti PwC, dál než v Česku.

„Co zatím v České republice moc nevidíme a vidíme to více v zahraničí je použití technologií na identifikace podvodu. To mohou být datové analýzy nebo umělá inteligence, která se dokáže přizpůsobit dynamickému rozvoji těch podvodných mechanismů. Pro banku to může být systém, který monitoruje transakce kreditních karet, pro výrobní firmu zase systém, který monitoruje a kontroluje dodavatele pomocí dat z veřejně dostupných zdrojů,“ přibližuje Pavel Jankech.

Za posledních pět let kyberkriminalita vzrostla

Zmíněná čísla zahrnují pouze případy, které se firmám podařilo odhalit. Podle Václava Jirovského z Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství ale firmy mnohdy často ani nezjistí, že jejich síť hacker napadl. A to i přesto, že do ochrany před takovými útoky společnosti investují nemalé částky.

Stoprocentní zajištění navíc neexistuje. Nejběžnějším útokem je phishing - tedy získávání citlivých informací jako jsou čísla platebních karet nebo třeba hesla k účtům. Zkušenost s takovým typem kyberútoku hlásí 41 procent firem.

V pořadí nejčetnějších útoků pak následuje vyděračský malware. Časté jsou ale třeba i falešné e-maily od ředitelů společností s příkazem převést určitý finanční obnos na zadaný účet. Kyberkriminalita je obecně v Česku na vzestupu. Podle policejních statistik došlo jen loni v Česku k téměř šesti a půl tisícům počítačových útoků. Kyberútoků tak bylo skoro o tisícovku víc než v roce 2016 a o pět tisíc víc než v roce 2011.

Zvláštní způsob zábavy

Pro hackery je napadání interních sítí společností buď určitá forma zábavy, nebo chtějí získat něco, co je pro firmu a případně i útočníky cenné. Tedy její data, know how nebo peníze, popisuje Václav Jirovský z Ústavu bezpečnostních technologií.

„Když to bude útok typu DOS, což znamená zamezení přístupu na server a ten server bude patřit nějakému logistickému řetězci, online shopu, tak potom ty útoky zamezí prodeji a ztráty se pohybují řádově v desítkách tisíc dolarů za jednu minutu takového útoku,“ vysvětluje Jirovský.

Téměř polovina společností podle průzkumu ztratila v důsledku podvodného jednání víc jak 50 tisíc dolarů - v přepočtu tedy přes milion korun. Navíc za vyšetření zločinu utratila každá čtvrtá firma minimálně dvojnásobnou částku, než o kterou přišla.