Aero Vodochody se dohodlo na spolupráci s Izraelci. Vylepší L-159 a pomůžou je prodat na nových trzích

Nové technologie by českým letadlům měla dodat izraelská společnosti IAI - Israel Aerospace Industries. Hlavně by měla pomoci bitevníkům L-159, které by díky ní měly získat nejmodernější technologii avionických systémů.

„Veškeré přístrojové vybavení kokpitu. Pod tím si lze představit veškeré přístroje spojené s provozováním letounu, ať už jde o multifunkční displeje, takzvané head-up displeje, a samozřejmě i radar,“ vysvětlil Radiožurnálu manažer Aera Vodochody Tobiáš Tvrdík.

Podle Tvrdíka jsou právě tyto systémy to hlavní, co určuje možnosti bojového letounu při nasazení v různých misích. A izraelská technologie je podle něj natolik kvalitní, že se to v podstatě rovná vybavení úplně novým systémem - oproti tomu, co L-159 mají teď.

Čeští a izraelští zbrojaři chtějí nově vybavené bitevníky zároveň společně prodávat. „Věříme v to, že silný partner nám pomůže lépe uplatnit ten letoun na trhu. Myslíme si, že by nám to mohlo otevřít prostor pro vyjednávání na všech trzích, kde chceme letoun L-159 uplatnit, ať už se jedná třeba o region Latinské Ameriky nebo region evropský,“ dodal Tvrdík.

Společnost by podle něj ráda L-159 prodala i na Blízkém východě. Kvůli nedobrým vztahům mezi arabskými státy a Izraelem se tam ale nedá předpokládat, že by izraelská technologie prodeji pomohla. Nutno říct, že toto všechno se týká výroby nových L-159, které v současnosti má česká armáda a také Irák. Tam se mimo jiné L-159 zapojily i do bojů proti takzvanému Islámskému státu.

Spolupráce na novém letadle

Aero Vodochoddy kromě modernizace L-159 bude s izraelským partnerem spolupracovat i na vývoji a výrobě nového modelu L-39NG. Ten se momentálně ve Vodochodech vyrábí.

Má to být v podstatě univerzální cvičný letoun, který má být podle Aera jediným bitevním letounem na světě, ve kterém piloti můžou cvičit všechny fáze výcviku - od základního - umět létat a přistát, až do taktického bojového výcviku. Izraelská firma IAI by tomuto stroji měla dodat systémy pro virtuální výcvik.

Česko-izraelská zbrojní spolupráce má na co navazovat. V Izraeli má - hlavně Československo – pověst země, která v zbrojními dodávkami v podstatě zachránila Izrael během války v roce 1948, která v podstatě znamenala boj o nezávislost.

Česká armáda tehdy po komunistickém puči přezbrojovala na sovětské zbraně a do Izraele mimo jiné i proto dodala své dosavadní zbraně - ať už pušky, ale hlavně letadla. Šlo nejen o britské stroje z druhé světové války, nebo stroje z nacistického Německa, které Československo dostalo v rámci válečných reparací.

Letadlo L-39NG | Zdroj: Wikimedia Commons