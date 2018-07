Dovolená 2018: méně last minute zájezdů, zdražení v Chorvatsku a daň za postel v Řecku

Na letní dovolenou letos odjede zhruba čtyři a půl milionu lidí. Odhaduje to alespoň Asociace cestovních kanceláří. Podle ní je zájem o organizované zájezdy větší než loni. Část z nich prodaly cestovky už na jaře - i to je důvod, proč bude nabídka last minute zájezdů přes léto menší. Na některých místech si navíc turisté připlatí - třeba Řecko zavedlo pobytovou taxu, ve Španělsku zase většina hoteliérů zdražila. Doporučujeme Praha 6:30 4. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chorvatský Split | Foto: Lemgo/D | Zdroj: Pixabay

Psal se rok 1955. Ve vysílání Československé televize tehdy zazněla reportáž o rekreacích ROH. Právě ty byly často jedinou variantou, jak trávit letní dovolenou.

„V rodinném stanu pro dva je to útulné jako v pokojíčku. Kdykoliv jen trochu vysvitlo sluníčko, nikdo neodolal vlnám velkého rybníka. A tak nakonec ti ze zámku, i ze stanového tábora byli se svou dovolenou v Žinkovech velmi spokojeni,“ zaznělo v reportáži Československé televize.

Budíček a hromadnou rozcvičku z doby odborářských rekreací si lidé připomínají i dnes. V rámci retro pobytu je nabízí česká cestovní kancelář z Bruntálu. A podobných tematických zájezdů přibývá. Cestovatelé můžou vybírat například z meditačních dovolených u moře, psích zájezdů nebo taky zámeckých pobytů v Čechách.

Nedostupné ubytování v Česku

Právě zájem o cesty po Česku mezi lidmi v posledních letech roste. Kapacita ubytování je ale přes léto podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže často nedostatečná.

„Pokud byste si chtěli sehnat čtyřhvězdičkové ubytování v jakýchkoliv lokalitách, které jsou turisticky vytížené, v podstatě nemáte šanci. O víkendech už vůbec. I kempy a chatové osady jsou vyprodány dlouho dopředu. Většina lidí si tyhle záležitosti řeší i rok dopředu,“ řekl Papež Radiožurnálu.

S předstihem lidé řešili i nákup zahraničních dovolených. I to je důvod, proč je nabídka last minute zájezdů o něco menší než loni.

„V některých nejoblíbenějších destinacích a v těch nejžádanějších termínech je už třeba počítat s určitými ústupky. A to zejména v poloze toho ubytovacího zařízení, které už může být třeba vzdálenější od moře, popřípadě i v kvalitě. Problém by mohly mít zejména početnější skupiny nebo rodiny s dětmi, pro které už by nemusely být k dispozici rodinné pokoje,“ popsala mluvčí Asociace cestovních kanceláří a agentur Tereza Picková.

Top 5 destinací

Češi i letos zůstávají věrní Chorvatsku, Itálii nebo taky Slovensku. Top 5 nejoblíbenějších zemí pak doplňuje Rakousko a Řecko. Jenže třeba právě v Řecku si lidé letos připlatí. Tamní hoteliéři nově vybírají pobytovou taxu. Částka je odstupňovaná podle kvality hotelu od půl do čtyř euro za pokoj a noc.

„V Řecku zavedli takzvanou daň z postele nebo z lůžka, což musí klienti zaplatit na místě. V Chorvatsku zvedli DPH, to znamená, že některé věci na místě zdražily. V některých zemích zavedli zase jiné místní daně, které zvyšují ceny hotelů například o 5 -7 procent,“ vysvětluje Jan Papež.

Ve většině destinací přesto Češi ušetří. A to hlavně díky loňskému ukončení intervencí centrální bankou. Od té doby totiž koruna zpevnila. A to jak vůči euru, tak i k dolaru.

Levněji než v Česku je například v Bulharsku, Turecku nebo taky v Maďarsku. Právě tam si domácí turisté za stejný obnos peněz nakoupí víc zboží než doma. Třeba v Bulharsku má česká tisícikoruna hodnotu bezmála patnácti set korun.

Podle průzkumu společnosti Rondo Data se útraty Čechů za dovolenou šplhají i do desítek tisíc korun na osobu. „Třetina lidí se letos chystá utratit za dovolenou do pěti tisíc korun na osobu, dalších 30 procent pak 5 až 10 000 korun. Osm procent lidí utratí za dovolenou více než 30 tisíc korun na osobu,“ potvrzuje analytik výzkumné společnosti Jaroslav Šimek.

Z průzkumu navíc vyplývá, že nejvíc lidí - konkrétně skoro polovina respondentů - vyčerpá během letních prázdnin dva týdny dovolené. Ještě o týden déle se chystá strávit odpočinkem téměř každý šestý. A podobný počet je i těch, kteří plánují jen týden volna.