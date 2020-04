Lázně Teplice nad Bečvou dočasně přerušují provoz. O práci přijde 150 zaměstnanců

O práci kvůli tomu postupně přijde polovina zaměstnanců, v řeči čísel téměř 150 lidí. Tvrdou ránu léčebnému zařízení, jehož historie sahá do poloviny 16. století, zasadila koronavirová krize a vládní opatření. Teplice nad Bečvou 22:51 9. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli hygienickým opatřením v souvislosti s koronavirem jsou v Lázních Teplice nad Bečvou uzavřené všechny zdejší prameny. | Foto: Jana Zemková | Zdroj: Český rozhlas

Vedení lázní v minulém týdnu informovalo, že je čeká reorganizace. Z původní specializace léčby karidovaskulárních chorob se chtějí zaměřit na rehabilitace. Další podrobnosti ale v tuto chvíli zveřejňovat nechce.

„Vidím, že to asi nepůjde,“ říká cyklista Jiří, který marně točí kohoutkem u Galašova pramene. Žádná kyselka z něj neteče.

Kvůli hygienickým opatřením v souvislosti s koronavirem jsou uzavřené všechny zdejší prameny. Virus ale vyhnal i lázeňské hosty a teď dokonce polovinu zaměstnanců. Úplně opuštěná je zdejší vyhlášená kolonáda. Uzavřené jsou kavárny. Chybí stolky se slunečníky i korzující pacienti a výletníci.

„Je to velice smutný pohled. Od poválečných let je to poprvé, kdy jsou ty lázně prázdné,“ říká Jaroslav Sedláček, bývalý dlouholetý ředitel teplických lázní. Podobnou bezútěšnou situaci v lázních už zažil. Datum 7. července 1997 nikdy nezapomene. „Hladina řeky Bečvy stoupla o jedenáct metrů, zaplavila jak silnici na Valašské Meziříčí, tak areál budovy Bečva do výšky téměř dvou metrů. To skutečně byla veliká pohroma. Budova se musela uzavřít. Vodoléčba, kuchyně, jídelna, kavárna byly uzavřeny na 40 dní, než se to všechno opravilo. Náklad byl 15 milionů, to byla velká rána pro nás i Teplice nad Bečvou. To, co se událo nyní s tou koronavirovou pandemií, je mnohem děsivější,“ říká bývalý ředitel.

Přesto je Jaroslav Sedláček optimista. Věří, že lidé se do lázní zase brzo vrátí. „To nejcennější, co tu máme, je minerální voda. Byla využívána ve všech dobách už přes 400 let a bude využívána dál. Lázně musí fungovat dál a věřím, že fungovat budou,“ uzavírá Jaroslav Sedláček.

Na kraji záhuby

V Česku se lázeňství podle zástupců odvětví ocitlo kvůli koronavirové krizi na kraji záhuby. Lázně začínají propouštět a výhled do blízké budoucnosti mluví o výrazném propadu. Hlavně v Karlovarském kraji a o to víc v Karlových Varech, kde byly lázně zaměřené zejména na zahraniční klientelu, začalo razantní propouštění.

„Je to tragédie. Lázně, aby přežily, budou muset propustit velký počet lidí. To už je jasné a nevyhnutelné. Čím později se otevře zahraniční trh, tím víc to ubírá lázním z jejich rezerv a vydrží ti jen v řádu měsíců,“ řekl novinářům prezident Svazu léčebných lázní a ředitel Léčebných lázní Jáchymov Eduard Bláha.

Jeden z největších lázeňských komplexů Imperial propustil téměř 300 lidí, tedy asi dvě třetiny. Podobně jsou ale na tom další lázeňské podniky.

Podle Bláhy lze očekávat, že české lázně, které přímo zaměstnávají asi 20 000 lidí, budou muset propustit celkem na 30 procent zaměstnanců. Nejenže nyní jsou zcela bez příjmů, protože vládní opatření lázně zavřela, ale budoucí náběh lázeňské péče bude postupný a práce nebude pro všechny.