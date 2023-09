‚Je to jako dělat kolo ze dřeva namísto z oceli.‘ Lego vzdává plán vyrábět hračky z PET lahví

Dánský výrobce stavebnic Lego vzdal plán vyrábět kostičky z recyklovaných plastových lahví. Společnost uvedla, že podle jejích propočtů by přechod na recyklovaný materiál ve výsledku vedl k vyšším uhlíkovým emisím než setrvání u současného výrobního postupu. Informoval o tom deník The Guardian. Billund 6:41 25. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výroba kostiček z recyklovaného plastu PET by byla odlišná od dosavadních postupů (ilustrační foto) | Foto: Richard McDowell / Alamy | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Lego začalo zkoumat možnosti přechodu na recyklovaný plast PET už v roce 2021. V současnosti se kostičky Lego vyrábějí převážně na základě plastu ABS, který se produkuje z ropy. Na jeden kilogram takovéhoto plastu přitom padnou asi dva kilogramy ropy.

Výroba kostiček z recyklovaného plastu PET by však byla natolik odlišná od dosavadních postupů, že by se v továrnách dánské společnosti muselo změnit vše od základu. „Je to jako kdybyste se snažili vyrobit kolo ze dřeva namísto z oceli,“ přiblížil Tim Brooks, který má v Legu na starosti otázky udržitelnosti.

Materiál PET je podle něj totiž měkčí a musely by se k němu přidat další složky, které by zajistily jeho odolnost. Na zpracování takovýchto materiálů by pak bylo zapotřebí větší množství energie.

„Ve výsledku by byla uhlíková stopa vyšší. Je to frustrující,“ uvedl Brooks. Generální ředitel společnosti Niels Christiansen k tomu listu Financial Times řekl, že jeho společnost otestovala „stovky materiálů“, ale nenašla žádný „magický“, který by otázku udržitelnosti vyřešil.

Podle Christiansena to ale neznamená, že by Lego vzdalo environmentální snahy. Společnost hodlá významně navýšit investice do udržitelnosti a zkoumat mimo jiné i možnost přidávání recyklovaných materiálů k plastu ABS.