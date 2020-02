Kostičky ze dřeva nebo cukrové třtiny. Lego se zavázalo k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030

Do roku 2030 budou všechny kostičky Lega vyrobeny z udržitelných plastů, tedy z materiálů, jako je cukrová třtina nebo dřevo. Nahradí tak plasty vyráběné z fosilních paliv, jak píše dánský deník Børsen. Majitel společnosti, jedna z nejbohatších rodin v Dánsku, plánuje do projektu investovat miliardy dolarů v průběhu příštích deseti let. Kodaň 9:12 5. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V současnosti vyrábí Lego z udržitelných materiálů jen plastové stromky a lístky | Foto: CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

„To není lehký úkol a zatím jsme ušli pouze kousek této cesty,“ řekl deníku Børsen ředitel společnosti Lego Niels B. Christiansen.

Společnost v roce 2015 vyčlenila jednu miliardu amerických dolarů na výzkum "zelených" kostek, ale jen asi dvě procenta plastových dílků oblíbené stavebnice je v současnosti vyrobeno z materiálů, které nepocházejí z fosilních paliv.

Společnosti se dosud daří vyrábět z ekologických materiálů plastové keříky a lístky, konkrétně za využití cukrové třtiny. K této změně došlo v roce 2018, kdy pokrok komentoval pro BBC viceprezident firmy pro ekologickou zodpovědnost Tim Brooks. „Je to první velký krok v našem ambiciózním odhodlání vyrábět všechny Lego kostky z udržitelných materiálů,“ řekl tehdy.

Vysoká očekávání

Přestože pouze pár procent výrobků Lego je vyráběno z udržitelných materiálů, Christiansen říká, že v příštích letech se může mnoho změnit, aby byla výroba hraček ekologičtější.

„Očekávám, že na postupný pokrok naváží rychlé skoky vpřed,“ říká s nadějí ředitel společnosti a pokračuje: „Momentálně testujeme mnoho různých materiálů a musíme otestovat i spoustu takových, které nebudou fungovat, než dospějeme ke správnému řešení.“

Několik dánských firem se přidalo k iniciativě a rovněž oznámilo programy, které mají vést k udržitelnosti do roku 2030, píše dánský web The Local. Mezi ně patří například výrobce větrných turbín Vestas nebo farmaceutická společnost Novo Nordisk, která chce být do téhož roku klimaticky neutrální v oblasti dopravy a operativy.