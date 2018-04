Česko zavádí kódové značení léků proti možným padělkům. Lékárníci to považují za zbytečné

Od neděle můžete v některých lékárnách v Česku dostat balení léků opatřené novým 2D matrix kódem, který je velmi podobný známějšímu QR kódu. Startuje totiž pilotní fáze tzv. protipadělkového systému. Ten od února 2019 bude muset fungovat ve všech zemích Unie. Cílem je zamezit pronikání padělaných léků do lékáren. Do pilotní fáze se v Česku zapojí osm výrobců, šest distributorů a 23 nemocnic a lékáren. Právě ty ale opatření kritizují. Praha 10:00 1. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékárníkům přibude kvůli kontrolám práce (ilustrační foto) | Foto: Reuters

Z pohledu pacienta je novinka jen drobnou změnou – jedno sejmutí kódu čtečkou navíc u každého balení. Pro lékárny další investice. Budou si totiž muset pořídit nové čtečky.

„Lékárníci a distributoři mají možnost systém využívat zadarmo. Nezastírám, že budou mít také náklady s pořízením nové čtečky, protože to je čtečka jiná. Dodnes byl kód lineární, teď je 2D matrixový. Musí se také upravit lékárenské softwary,“ vysvětluje Radiožurnálu předseda představenstva Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv Jakub Dvořáček.

Zavedení a používání protipadělkového systému bude lékárny stát dohromady až půl miliardy korun ročně, odhaduje prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba. S ministerstvem zdravotnictví proto jedná o navýšení peněz lékárníkům.

„Nemocniční lékárny odhadují, že budou potřebovat dva lékárníky navíc pro každou lékárnu, což jsou částky, které se pohybují v řádech milionů. Pro ty nejmenší lékárny to znamená o půl úvazku navíc – to jsou částky statisícové ročně,“ vysvětluje.

Zbytečné opatření

S tím, že budou muset přijmout lidi navíc, počítá i Martin Šimíček - zástupce vedoucího lékárníka z nemocniční lékárny Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně: „Zatímco dříve stačilo ověřit krabičku jednu a napsat do počítače, že bylo vydáno sto kusů, tak teď se bude muset každá jednotlivá krabička na internetu ověřit, zda není padělkem.“

Lékárníci taky opatření považují za zbytečné. Hlavně proto, že padělky léčiv se v našich lékárnách prakticky nevyskytují. „Až do této chvíle se vydávají balení léčivých přípravků bez ověřování. A nemáme z úrovně lékáren v Česku žádný signál, že by se tam vyskytoval padělek,“ potvrzuje Apolena Jonášová ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Ten se ale čas od času objeví na úrovni distributorů a většinou se na něj rychle přijde. Jen loni takových podezřelých přípravků přibylo o 20 procent oproti roku předchozímu.

„SÚKL eviduje informace, které obdržel od ostatních členských států o tom, že na jejich trhu se někde v legální síti vyskytl padělek léčivého přípravku. Těch informací za rok 2017 bylo necelých 50,“ dodává Jonášová.

Peníze na systém z kapes výrobců

V Česku se podle lékárnické komory vydá kolem 180 milionů balení léků ročně. Každá nově vyrobená krabička bude muset mít od února svůj vlastní kód. Lékárník si pravost výrobku ověří skrz systém napojený na centrální evropské úložiště. Vývoj systému jen v Česku stál 30 milionů korun. Peníze šly z kapsy výrobců.

„Je to poprvé, kdy Evropská komise řekla: ‚Ne státy. Udělejte to, ale vy výrobci jste odpovědni za to, že ten systém vznikne.‘ Financování zabezpečené máme až do spuštění, pak systém bude financován z uživatelských poplatků, které budou placeny jednotlivými držiteli registrací,“ vysvětluje Dvořáček z Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv.

Těm, kteří se systému budou snažit vyhnout, hrozí pokuty od dvou do dvaceti milionů korun. „Vyšší částky jsou určeny pro výrobce a distributory, nižší pro lékárny. Záleží na přečinu, zda to bylo úmyslně, neúmyslně, atd. Ale to se nechme překvapit – je to legislativa, která je v procesu,“ dodává.

Evropskou směrnici musí státy do své legislativy zahrnout do února 2019. Zákon o léčivech proto čeká další novelizace. Ministerstvo zdravotnictví věří, že se jí podaří schválit ještě do konce roku.