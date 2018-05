Levné léky v zahraničí mohou za jejich předražení v USA, řekl Trump. Chce změnu

Trump slíbil, že se zasadí o nižší ceny léků, jejichž růst budí obavy běžných Američanů, již během volební kampaně. Jejich výrobce dokonce kvůli vysokým cenám léků na předpis obviňoval z vraždění. Zdravotní péče bude podle prezidenta prioritou Washingtonu před nadcházejícími listopadovými kongresovými volbami.

Odstupujeme od jaderné smlouvy s Íránem a uvalíme na něj ty nejpřísnější sankce, oznámil Trump Číst článek

Na domácí půdě se úřady podle Trumpa zaměří na „zprostředkovatele" ve farmaceutickém průmyslu, kteří „velmi, velmi zbohatli". Podle agentury Reuters měl na mysli na příklad pracovníky zdravotních pojišťoven.

Trump rovněž zopakoval svou tezi, že za vysokými cenami léků v USA stojí také zahraniční vlády. Protože je ve svých zemích regulují, nerozumně je podle amerického prezidenta zlevňují. „Enormní náklady na výzkum a vývoj " pak podle Trumpa subvencují Američané. „To je nepřijatelné," řekl.

Podle odborníků je nicméně úvaha, že vyšší ceny v jiných zemích zlevní léky pro Američany, nepravdivá. „Pouze to zvýší zisky farmaceutických firem," řekl BBC Paul Ginsburg, který přednáší o zdravotnictví na Univerzitě Jižní Karolíny v USA.

Trump nepojede na otevření ambasády v Jeruzalémě, zastoupí ho dcera Ivanka s manželem Číst článek

Samotné výrobce léků prezidentův projev potěšil, jejich akcie po něm vzrostly. „Myslím, že v zasedačkách farmaceutických firem dnes večer bouchá velmi drahé šampaňské," řekl agentuře Reuters demokratický kongresman Elijah Cummings.

Trump totiž neoznámil konkrétní opatření, která by je měla přimět ceny snížit. Obavy z možné regulace, tedy myšlenky, kterou se Trump zabýval ještě během volební kampaně, tak opadly. Vysocí úředníci načrtli pouze umírněnější politické návrhy na podporu levnějších léků, například posílení konkurence mezi jednotlivými firmami.

Ve Spojených státech se podle studie listu americké lékové asociace Journal of the American Medical Association v roce 2016 vynaložilo na léky na hlavu 1443 dolarů (zhruba 30 800 Kč), v ostatních deseti rozvinutých zemích včetně Velké Británie, Austrálie, Kanady nebo Japonska to bylo jen něco mezi 466 až 939 dolary na hlavu. Také celkové náklady na zdravotnictví jsou v USA téměř dvakrát vyšší než v ostatních vyspělých zemích.