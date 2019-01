Lesníci sčítají škody za loňský rok. Sucho a kůrovec jim podle údajů ministerstva zemědělství způsobily miliardové ztráty. Zatímco ještě v roce 2017 se v Česku vytěžilo necelých šest milionů kubíků kůrovcového dříví, loni už to byl více než dvojnásobek. Napadeného dříví je tak v Česku nadbytek a jeho cena klesla za jediný rok až o polovinu. Někteří majitelé lesů se už nezvládají o pozemky starat a nabízejí je k prodeji. A to i hluboko pod cenou. Praha 12:35 20. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Inzerátů na prodej lesů přibývá. Ilustrační foto | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Vlasta Hozmanová vlastní téměř dva hektary lesních pozemků v Jeníkově na Benešovsku. Jenže sama už na jejich správu nestačí. Když navíc stromy napadl kůrovec, přibyla jí další práce.

Lesy na prodej. Majitelé se kvůli kůrovci a suchu zbavují svých pozemků pod cenou.

„Jsou to minimálně stoleté stromy, které jsou obrovské jak na výšku, tak i v objemu. S tím jsou starosti a práce. Když ten les zasadíte, tak ho musíte léta opečovávat a mazat,“ přibližuje pro Radiožurnál.

„Před třemi lety se to mohlo dát porazit, ale bylo mi jich líto. A teď to dopadlo tak, jak to dopadlo. Všechny jsou plné kůrovce,“ dodává.

Těžba a uskladnění dříví by Hozmanovou vyšly draho, navíc by musela investovat další peníze do obnovy lesa. Proto stromy nechala stát a rozhodla se pozemek prodat. Jenže zatím jí nepřišla jediná nabídka.

„Chtěla bych ho prodat, ale není o to zájem, protože část toho lesa je napadená kůrovcem. Může toho být tak 15 arů - a ten je napadený celý. Žádný o to nemá zájem, a pokud, tak za to nikdo nic neplatí,“ popisuje Hozmanová.

Daruji les

Podobných inzerátů na prodej lesů přibývá. Jen na portálu lesnipozemky.cz lidé nabízejí k odkupu až 130 různých lesů. Právě ceny těchto pozemků šly za poslední rok výrazně dolů. Cena začíná i na koruně za metr čtvereční.

„Vlastníci, a to zejména ti drobní, utratí peníze za vytěžení dřeva - pokud vůbec seženou kapacity na vytěžení toho dřeva - někde ho uskladní, ale výnosy z toho dřeva nemají. Vydají se úplně z peněz. Dá se říct, že někteří z nich rezignovali na situaci ve svém lese a dneska budou lesy ke koupi v podstatě za daleko menší částky, než je jejich reálné hodnota. A objevují se už i inzeráty typu ‚daruji les‘,“ potvrzuje člen Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Radomír Charvát.

Podle něj jsou takové případy hlavně na Vysočině. Právě tam dnes působí asi 48 tisíc drobných vlastníků lesů. Jenže ani prodej kůrovcového dříví jim ztráty nenahradí. Kvůli nadbytku totiž jeho cena meziročně klesla až o polovinu. Metr krychlový spadl v průměru pod tisícikorunu. A cena dál klesá.

„Nejenomže spadla cena kůrovcového dřeva, ale padla i cena zdravého dřeva a dá se říci, že zhruba o stejnou částku. Touto cenovou politikou dochází k dalším deformacím cen na trhu. Dá se očekávat, že i cena palivového dřeva pochopitelně půjde v blízké době směrem dolů, abychom vůbec byli schopni toto dřevo prodat,“ doplňuje Charvát.

Milionové ztráty

Problémy s propadem cen řeší i městské lesy. Třeba v Litomyšli ročně prodají kolem 15 tisíc kubíků dřeva. Většina jde na pilu, část na výrobu buničiny a také jako palivo. Zatímco před dvěma lety město za dřevo utržilo přes 23 milionů korun, loni už to bylo téměř o čtyři miliony méně.

„V loňském roce se nám podařilo prodat kvalitnější dříví se ztrátou asi 20 procent a bohužel u toho horšího dříví cena klesla o padesát procent,“ upřesňuje vedoucí odboru městských lesů Petr Novák.

Podle odhadů Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů kůrovec celkově napáchal škody za 12 miliard korun. Nejvíc jsou napadené stromy v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, ale také na Vysočině.

Ministerstvo zemědělství se proto snaží majitelům lesů ulehčit. Resort pro letošní rok připravil mimořádná opatření – téměř dvojnásobně navýšil dotace na obnovu lesů. V přípravě je i změna zalesňovací vyhlášky. Ta určí, kde a jaké stromy mají majitelé lesů sázet. Do budoucna by měly přibýt hlavně listnáče.