Lesy ČR se loni kvůli kůrovcové kalamitě propadly do ztráty 790 milionů korun, těžba dřeva byla rekordní

Hospodaření státního podniku Lesy České republiky se loni podle auditovaných výsledků propadlo do ztráty 790 milionů korun. V roce 2018 měl podnik zisk 70 milionů korun. Důvodem ztráty byla kůrovcová kalamita, která způsobuje přetlak nabídky dřeva na trhu a pád cen. Těžba dřeva byla loni kvůli kalamitě rekordní. Novinářům to ve středu řekla mluvčí podniku Eva Jouklová. Podniku patří téměř polovina lesů v zemi.

Kůrovcová kalamita spojená s propadem cen dřeva srazila zisky podniku druhý rok po sobě. Mezi lety 2010 až 2017 se roční zisky Lesů ČR pohybovaly v řádech miliard korun, v roce 2017 profit činil 3,08 miliardy korun.

Ve finančním plánu pro rok 2019 Lesy ČR předpokládaly ztrátu na úrovni jedné miliardy korun. Konečnou výši ztráty podle podniku korigovalo směrem nahoru přecenění zásob dříví, které měl za rok 2019 podnik vyrobené a měl ho na skladě.

Těžbu dřeva Lesy ČR kvůli kůrovci loni zvedly o 30 procent na rekordních 13,9 milionu metrů krychlových z předchozích 10,7 milionu metrů krychlových. Těžba jen kůrovcového dřeva loni vzrostla o 62 procent na 9,7 milionu metrů krychlových. Těžby dřeva v Lesích ČR jdou kvůli kůrovci razantně nahoru v posledních dvou letech. V letech bez kůrovcové kalamity byla těžba u Lesů ČR kolem osmi milionů metrů krychlových.

Přes růst těžby se tržby podniku kvůli pádu cen prodávaného dřeva loni snížily o pět procent na 7,19 miliardy korun. V letech před kalamitou se roční těžby podniku pohybovaly na úrovni 12 miliard korun.

Vývoj kůrovcové kalamity

Drtivá část loňských těžeb připadla na takzvané nahodilé těžby v objemu 13,4 milionu metrů krychlových. Kromě těžby kůrovcového dřeva do nahodilých těžeb patří především těžby dřeva poničeného větrem, které loni představovalo zhruba 2,4 milionu metrů krychlových. Ostatní nahodilé těžby, třeba kvůli suchu, činily přibližně 1,2 milionu metrů krychlových.

Podnik letos v lednu začal poprvé v historii používat ke svému financování úvěr. Přistoupit k němu musel proto, že v letech 2013 až 2018 své volné peníze v souhrnu za téměř 32 miliard korun postupně odvedl do státního rozpočtu.

Úvěrový rámec mají Lesy ČR dojednaný u více bank a pohybuje se v miliardách korun. Podnik předpokládá, že úvěrové financování nebude používat trvale. "Příjem prostředků v průběhu roku je různý. Budou měsíce, kdy se budeme pohybovat čistě na vlastních zdrojích a budou měsíce, kdy budeme muset dočasně použít cizí zdroje," řekl v březnu generální ředitel LČR Josef Vojáček.

Výsledek hospodaření roku 2020 bude podle něj záviset na vývoji letošní kůrovcové kalamity. V koncepci hospodaření Lesy ČR počítají, že by letos měly vykázat ztrátu 1,9 miliardy korun. Vojáček nepředpokládá, že by podnik tuto úroveň přesáhl. Ve své strategii podnik počítá se ztrátovým hospodařením až do konce roku 2023. V roce 2024 by se měla státní firma dostat do zisku 409 milionů Kč.