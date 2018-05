Lesům ČR v prvním čtvrtletí klesl zisk o 27 procent. Může za to přebytek dříví a živelné kalamity

Státnímu podniku Lesy České republiky v letošním prvním čtvrtletí klesl hrubý zisk meziročně o 27 procent na 1,25 miliardy korun z předchozích 1,72 miliardy korun. Do zisku i tržeb se podle podniku negativně promítlo významné snížení cen dřeva. „Důvodem je přebytek dříví na trhu v důsledku živelných kalamit. Prodává se dříví v nižší kvalitě,“ řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi. Hradec Králové 10:31 6. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lesy České republiky. Ilustrační foto. | Foto: Pavel Halla | Zdroj: Český rozhlas

Tržby Lesů ČR za vlastní výrobky a služby v prvním čtvrtletí meziročně klesly o 21 procent na 2,16 miliardy korun z loňských 2,72 miliardy korun. Těžba dřeva vzrostla o 14 procent na 2,11 milionu metrů krychlových.

Ve vyšší těžbě se podle mluvčí odrazila nutnost co nejrychleji zpracovat dřevo z větrných kalamit, které ve státních lesích od loňského srpna poničily asi 2,8 milionu metrů krychlových dřeva. Podnik také kvůli přednostní těžbě kalamit zastavil u smrků a borovic úmyslné těžby zdravého, tedy dražšího, dřeva.

Jednou z hlavních priorit podniku v letošním roce je likvidace kůrovcové kalamity, která v Česku trvá od roku 2016. Podnik již oznámil, že výdaje na boj s kůrovcem letos zvýší o čtvrtinu na 192 milionů korun. Podnik plánuje položení 250 000 lapáků z pokácených stromů a 45 000 feromonových lapačů kůrovce. Chystá také nákup téměř 2000 insekticidních sítí, což je nový způsob ochrany dřeva před kůrovcem. Kůrovcovou kalamitou jsou nejvíce postižené lesy na severní Moravě.

Lesy ČR loni vykázaly pokles hrubého zisku na 3,7 miliardy korun z předloňských 4,98 miliardy korun. Pokles zisku podnik přičetl tomu, že nadbytek méně kvalitního dříví z kalamit vedl k významnému snížení cen dřeva. Největší propad cen nastal na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí loňského roku, kdy průměrné zpeněžení dřeva kleslo o více než třetinu na 797 korun za metr krychlový.

Od roku 2013 Lesy ČR odvádějí do státního rozpočtu část peněz našetřených z minulých zisků. V závěru loňského roku podnik státu odvedl 3,05 miliardy korun. Byl to nejnižší odvod od roku 2013. Za posledních pět let Lesy ČR do státního rozpočtu poslaly 29,37 miliardy korun.

Lesy ČR většinu prací v lesích i prodej dřeva zadávají soukromým firmám prostřednictvím každoročních pětiletých tendrů zhruba pro pětinu území. Největšími obchodními partnery Lesů ČR jsou skupina Uniles, firmy Kloboucká lesní, Stora Enso Wood Products Ždírec, Jihozápadní dřevařská, Lesní společnost Ledeč nad Sázavou.