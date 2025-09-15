Lesy ČR vyhlásily miliardový tendr na lesní práce a prodej dřeva. Loni nejvíc uspěl Babišův Uniles
Státní podnik Lesy České republiky (LČR) v pondělí vyhlásil tendr na lesní práce a prodej dřeva na léta 2026 až 2030. Odhadovaná hodnota soutěžených služeb a prací je 4,6 miliardy korun, objem dřeva k těžbě činí 5,4 milionu metrů krychlových. Uzávěrka pro podání nabídek je 14. října, uvedla mluvčí podniku Eva Jouklová. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v zemi.
Tendr je rozdělen na 40 zakázek, vítězné firmy by měly pro LČR pracovat od ledna 2026 do konce roku 2030. Letos soutěžené zakázky zahrnují práce na 229 tisících hektarech lesa. Firmy také zajistí obnovu 6600 hektarů lesa.
„Objem zpracovaného dříví souvisí s výchovou i obnovou porostů. Intenzivně se zaměříme na výchovu porostů středního věku odkládanou kvůli kůrovcové kalamitě,“ uvedl generální ředitel LČR Dalibor Šafařík.
Lesy ČR zvedly loni zisk o 23 procent na 4,74 miliardy korun. Projevilo se rozpuštění části rezerv
Číst článek
Tendry jsou dvojího typu. Na 25 jednotkách budou lesnické firmy dělat takzvanou komplexní zakázku, která zahrnuje pěstební práce a těžbu dřeva, jež firmy budou i samy prodávat. U 22 komplexních zakázek budou firmy pro Lesy ČR pracovat pět let, dvě zakázky jsou dvouleté a jedna je tříletá. Na 15 jednotkách budou firmy dělat pouze pěstební práce a těžbu, vytěžené dřevo si zobchodují samy Lesy ČR. Čtrnáct zakázek bude pětiletých a jedna dvouletá.
Tendry podnik vypisuje takzvaným senátním systémem, kdy každý rok soutěží práce přibližně na pětině území. Aktuálně podnik spravuje 1,218 milionu hektarů státních lesů.
Loni vyhrál Babišův Uniles
V loňském tendru na léta 2025 až 2029 byla nejúspěšnější těžařská firma Uniles z koncernu Agrofert předsedy hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Z 12 jednotek, o které se soutěžilo, firma Uniles získala a podepsala kontrakty na šesti.
České lesy trpí kvůli suchu a nedostatku srážek. Stromy zpomalily růst, některé jej zcela zastavily
Číst článek
Zakázky ještě získaly firmy PRO100LES, LDF Rožnov, Aclesia, Petra a Jihozápadní dřevařská. Do tendru se přihlásilo 30 firem.
Těžbu dřeva a práce v lesích podnik z hlavní části zadává prostřednictvím soutěží soukromým lesnickým firmám. Přes takzvanou komplexní zakázku, kdy si dřevo těží a prodávají v soutěžích vybrané lesnické firmy, podnik prodává přes 40 procent dřeva. Zhruba 40 procent dřeva Lesy ČR prodávají samy, přes deset procent prodávají v aukcích.
LČR loni vykázaly čistý zisk 4,74 miliardy korun. V letošním prvním pololetí zvedly hrubý zisk meziročně o 14 procent na 3,21 miliardy při tržbách 8,3 miliardy korun.