Boeing zvažuje zastavení výroby letadel 737 MAX. Stroj nesmí do vzduchu kvůli potížím se softwarem

Boeing zvažuje dočasné zastavení výroby letadel 737 MAX, pokud by stroje nesměly do vzduchu ani po letošním říjnu. Podle Seattle Times to řekl generální ředitel společnosti Dennis Muilenberg. Dočasná odstávka v továrně v Rentonu by se podle něj vyplatila víc než dlouhodobý pokles výroby. Na letounu již firma podle Muilenberga prodělala téměř 80 miliard korun.

Chicago 14:16 25. července 2019