Výroba ikonického Boeingu 747 skončí do dvou let, svého času býval největším dopravním letadlem

Americký výrobce letadel Boeing ve středu potvrdil, že do dvou let ukončí výrobu svého obřího letounu 747. Ikonický letoun „s hrbem" býval svého času největším letadlem pro přepravu osob na světě a svůj úplně první let uskutečnil v roce 1969. Komerční lety zahájil o rok později.

Generální ředitel Dave Calhoun ve středu řekl zaměstnancům, že výroba letadla skončí v roce 2022. O ukončení výroby v roce 2022 se již mluví delší dobu, poprvé však firma informaci oficiálně potvrdila, uvedla agentura Reuters.

Během půl století se vyrobilo přes 1550 těchto letadel, v posledních letech ale o tento typ letadla zájem pomalu upadal - i v důsledku příchodu Airbusu A380, kterému od podzimu 2007 patří pozice největšího dopravního letounu k přepravě cestujících. Loni v únoru však Airbus oznámil, že ukončí výrobu A380 v roce 2021.

Během let prošel Boeing 747 řadou vylepšení, první varianta se jmenovala 747-100 a přes verze 200 a 300 vedla cesta ke „čtyřstovce“, která byla zařazena do provozu koncem 80. let. Nejnověji se v roce 2010 představila verze 747-8.

Globální pandemie nemoci covid-19 způsobila prudký pokles poptávky po letecké přepravě. Mnoho aerolinek se proto rozhodlo přestat létat s těmito stroji.