Začíná platit zimní letový řád. Pražské letiště získá spojení do 15 nových destinací včetně Florencie

V letecké dopravě od neděle začíná platit nový letový řád pro zimu. Z pražského letiště se během ní bude létat do 121 destinací ve 46 zemích. Praha tak získá spojení do 15 nových destinací, například do Lvova, Florencie nebo Bejrútu. Nejvíce se bude stejně jako dosud létat do Londýna.

Praha 9:22 27. října 2019