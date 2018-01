Letecké společnosti se vyhýbají povinnosti zaplatit cestujícím kompenzaci za zpožděný nebo zrušený let

Stížností na aerolinky přibývá. Za poslední dva roky se počet žádostí o kompenzace až ztrojnásobil. Vyplývá to z údajů firem, které lidem pomáhají získat odškodnění za problémy v letecké dopravě. Cestovatelé nejčastěji řeší zpožděné nebo zrušené lety. Některé aerolinky se ale povinnosti vyplácet náhradu škody záměrně vyhýbají. Praha 6:50 3. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letadlo (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Zásah bleskem, politické nepokoje nebo třeba stávka zaměstnanců letiště - to vše patří mezi takzvané mimořádné okolnosti, u kterých dopravci nenesou za zpoždění nebo zrušení letu odpovědnost.

Řada aerolinek ale formulaci využívá k tomu, aby klientům nemusela vyplácet peníze, dodává Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra. „Někdy se dopravci chtějí ze své povinnosti vyplatit náhradu škody vyvázat. Cestujícím pak většinou argumentují spíše vágními informacemi v emailech, jako je to, že zpoždění nebo zrušení letu bylo způsobeno okolností, kterou dopravce nemohl ovlivnit,“ řekl Radiožurnálu Tichota.

Zjistit skutečný důvod zpoždění je pak téměř nemožné. A právě na to aerolinky sází. Své o tom ví i společnost Vaše nároky, která klientům pomáhá získat odškodnění. Jen loni se na firmu obrátilo zhruba sedm tisíc lidí.

Nejméně tři hodiny

Manažer společnosti Jakub Keresteši upozorňuje i na další praktiky aerolinek. „Nejčastějším trikem leteckých dopravců je prosté mlčení. Čekají, že se cestující nebude případem nikterak dále zabývat. V posledních měsících se pak množí tvrzení ohledně srážky s ptákem, která by leteckou společnost vyvinila. Nicméně je to právě letecká společnost, která musí důvod zpoždění u soudu prokázat. Proto se tento trik zpravidla odhalí,“ popisuje Keresteši.

Právo na náhradu škody mají lidé u letu, který se opozdí o více než tři hodiny. A to i v případě, že za zpoždění může technická závada letadla. Suma, kterou lidé můžou získat, se odvíjí od vzdálenosti. Minimálně jde o 250 euro - v přepočtu tedy asi 6 300 korun.

Zlepšení reputace

Jenže i tady si dopravci našli cestu, jak se povinnosti vyhnout. Úmyslně totiž zkreslují délku letu, tvrdí manažer společnosti Click2Claim Lukáš Šénvajc. „Aerolinky - pokud ví, že zpoždění bylo 3 hodiny a deset minut, dokáží s tím manipulovat tak, že to dají třeba na 2:55. A tam ty minuty se těžko dohledávají někde centrálně. Takže oni si to dokážou obhájit, že to bylo dvě hodiny a padesát pět minut a nikdo jim to už nemůže historicky dokázat,“ vysvětlil Šénvajc.

Výjimkou ale není ani umělé navyšování délky letu přímo v letovém řádu. Podle studie britské společnosti OAG se tím aerolinky snaží zlepšit svoji reputaci.

Aby byla letadla zařazena do seznamu včasných příletů, musí se vejít do přesného intervalu. Ten je stanoven na maximálně 15 minut od příletu uvedeného v letovém řádu, potvrzuje jednatel společnosti ClaimCloud Petr Tomeček. „Letečtí dopravci dle průzkumů uměle navyšují plánovanou délku letu. Tímto se vyhýbají zodpovědnosti a snižují tak procento zpožděných letů, které splňují podmínky k získání finanční náhrady,“ řekl Tomeček. Vliv na navyšování délky letů mají ale podle studie taky vzdálenější ranveje nebo hustý provoz.