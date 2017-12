Ceny letenek porostou, odhaduje mezinárodní sdružení. Zájem o létání táhne Čína a Indie

Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu vychází z toho, že spolu s tím, jak se globálně lépe daří ekonomice, tak mají lidé více peněz a jsou ochotni je utrácet. A to mimo jiné i za cestování letadlem.

Sdružení proto odhaduje, že letecké společnosti v příštím roce zvýší souhrnný čistý zisk asi o 11 procent na rekordních v přepočtu více než 830 miliard korun. A to už sdružení počítá s rostoucími náklady aerolinek - třeba na platy zaměstnanců.

V poslední době ale letenky spíše zlevňovaly a to hlavně kvůli silné konkurenci mezi aerolinkami. Přesto se zdá, že odhady IATA jsou přesné. Skutečně totiž roste zájem lidí o cestování.

Menší zisky v Evropě než v Asii

Růst celosvětové poptávky potvrdil i mluvčí prodejce letenek Letuška.cz Josef Trejbal. „Takovými tahouny jsou zejména Čína a Indie, kde je obrovská poptávka po letecké dopravě. Na druhou stranu je velká kapacita míst, zejména v Evropě ve směru na Spojené státy, ve směru do Asie, která cenu letenek brzdí. Myslím si, že bude záležet zejména na vývoji cen ropy,“ řekl Radiožurnálu Trejbal.

Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu předpovídá evropským aerolinkám, že jejich zisky budou v příštím roce 11,5 miliardy dolarů - tedy řádově menší než třeba u asijských společností.

Cenu letenek může ale ovlivnit také cena ropy. Zatím se ekonomové shodují vesměs na tom, že ropa asi zlevňovat nebude. Podstatné ale je, že letecké společnosti se zajišťují na vyšších úrovních cen ropy, aby je případné výkyvy nezaskočily. Proti promítnutí do cen letenek jde ale růst nabídky letů a takzvaně volných sedadel.

Více letadel

Analytik společnosti Cyrrus Tomáš Menčík předpokládá, že letenky příští rok zdraží i kvůli vysokému zájmu cestujících. „Letecký průmysl zažívá a bude pravděpodobně zažívat velmi dobré roky. Je tam několik argumentů, ale v podstatě všechny se točí kolem toho, že roste poptávka,“ popsal Menčík. Poptávka roste především v asijských zemích, jako jsou Čína, Indie, Jižní Korea - ale také v Rusku.

A to má i další dopady na celý letecký průmysl. Například to povede i k tomu, že aerolinky hlavně v těchto zemích budou zřejmě kupovat více letadel. „Tomu odpovídá poptávka po letadlech, tomu odpovídá poptávka po nových letištích. Tady tato část světa velmi výrazně táhne letecký sektor. Výhledy nejen na rok 2018, ale i do delší budoucnosti jsou velmi pozitivní. Teď jde o to, jak to bude s nabídkou, jestli bude nabídka předhánět poptávku, nebo naopak,“ myslí si Tomáš Menčík.

Je ale otázka, jak se bude měnit konkrétní složení leteckých flotil. Nedávný aerosalon v Dubaji totiž potvrdil, že pokračuje pokles zájmu o největší stroje, jako jsou Airbus A380 nebo Boeing 747.