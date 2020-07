Zájem o letenky v Česku roste. Mezi nejžádanější destinace patří Španělsko, Řecko nebo Velká Británie

Prodeje letenek v Česku rostou každým týdnem. Oproti loňskému létu je sice zájem stále zhruba poloviční, ale poptávka roste každým týdnem až o 20 procent. Vývoj po krizi tak podle prodejců naplňuje nejoptimističtější scénáře. Postupně se snižují i ceny letenek. Vyplývá to z informací prodejců. Praha 8:22 26. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prodeje letenek v Česku opět rostou, ceny se ale snižují. (ilustrační foto) | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Mezi nejvyhledávanější destinace patří podle prodejců zejména jihoevropské státy. Podle dat Kiwi.com vedou Španělsko, Itálie a Řecko. U portálu Letuška.cz se nejvíce prodávají lety do chorvatského Splitu. Z dalších zemí je pak nejvyhledávanější Velká Británie, která ovšem patřila k nejvytíženějším destinacím vždy.

Pilotům kvůli koronaviru hrozí, že nenajdou práci. Výcvik v Česku je přitom stojí asi dva miliony korun Číst článek

Snižuje se i průměrná cena letenek. U portálu Letuška.cz se zhruba v polovině měsíce pohybovala kolem 6250 korun, meziročně o 3000 korun méně. To je zapříčiněno především zvýšením poptávky o evropské destinace, které nyní tvoří asi 85 procent prodejů. Klesají ovšem i samotné ceny do některých evropských míst, například do Španělska nebo Itálie v minulých týdnech klesly asi o pětinu.

Krize ovlivnila i chování zákazníků, kteří nyní kupují letenky s mnohem menším předstihem než dříve, protože se obávají dalšího vývoje koronavirové situace. Podle dřívějších informací Kiwi.com se doba nákupu letenky před odletem snížila meziročně zhruba o deset dní. „Potvrzuje nám to budoucí trend, kdy lidé budou objednávat letenky s mnohem menším předstihem, budou vyžadovat větší flexibilitu, méně riskovat,“ uvedl viceprezident pro produkty Kiwi.com Michal Šindelář. Aktuálně je průměrná doba rezervace před odletem 21 dní.

Spolu s růstem prodejů stoupá i počet obnovených leteckých linek z Česka. Na pražském letišti v současnosti fungují pravidelné linky do více než 60 destinací. Proti loňské letní sezoně jde přibližně o polovinu destinací.