Horší než 11. září i Eyjafjallajokull. Letiště a aerolinky začínají počítat ztráty kvůli koronaviru

Data Praha 20:30 20. března 2020 Z letiště Václava Havla ve čtvrtek odstartovala jen pětina z původně naplánovaných letů.

Další a další zrušené lety. Situace se zhoršuje každý den, hlásí letiště z celého světa. Výrazný propad leteckého provozu ukazují i data ze serveru Flightradar24. Z Letiště Václava Havla Praha podle nich ve čtvrtek odstartovalo jen 32 místo původně plánovaných 160 letů.

Většina dopravců své linky ruší, do a z Česka úplně přestaly létat i tuzemské aerolinky Smartwings a ČSA. Kvůli vládnímu nařízení o zákazu cest do ciziny odstavily 23 letadel. Cestujícím ze zrušených letů vrátí peníze v plné výši nebo jim umožní změnu rezervace.

Zrušeny jsou například cesty do Vídně, Curychu, Mnichova, Frankfurtu, už dříve byly omezeny i spoje do Itálie, Číny či Jižní Koreje. Společnosti také kvůli vládnímu nařízení, které zakazuje létat ze zahraničí na regionální letiště, přesměrovaly všechny lety do Prahy.

„Dramatický pokles poptávky zapříčiněný mimořádnými okolnostmi nás vede k realizaci radikálních úsporných opatření a kroků. Věříme, že se nám tuto obtížnou situaci, které čelíme, podaří překonat a důvěra v cestování se opět brzy obnoví,“ řekl předseda představenstva Smartwings Jiří Šimáně.

Některé destinace však v provozu stále zůstávají, jde například o spojení mezi Prahou a Londýnem, Paříží, Dubají, Istanbulem nebo Dauhá. „Díky tomu je zajištěna možnost návratu pro tisíce Čechů, kteří jsou stále v zahraničí, včetně vzdálenějších destinací v Americe a Asii, a chtějí přiletět zpět domů do České republiky,“ řekl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.