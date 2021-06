Regionální letiště po loňském propadu v počtu odbavených cestujících čeká i letos nejistá sezóna

Regionální letiště včetně toho brněnského letos doufají v lepší sezónu než loni. Černý rok pro letání a cestování kvůli pandemii covidu-19 způsobil brněnskému letišti ztráty v desítkách milionů korun. Tato letní sezóna zatím vypadá lépe, i přesto je nejistá – komplikovaný je hlavně návrat pravidelných linek. Brno 10:13 14. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestující na letišti (ilustrační snímek) | Zdroj: Fotobanka Unsplash (5229636)

Od začátku měsíce se z Brna znovu létá do Londýna. Jak to vypadá s dalšími linkami, lze v tuto chvíli jen těžko napevno říct. Ještě před dvěma týdny se zdálo, že na začátku července spustí aerolinky Ryanair pravidelné spojení Brna s Bergamem u Milána. Jenže podle aktuálních informací se obnovení linky přesunulo na 16. července. A ke stejnému datu je odsunuté i posílení spojů do Londýna.

Místo létání dvakrát týdně v pátek a v neděli to má být čtyřikrát týdně ještě v pondělí a ve středu. Není to poprvé, co dopravce mění své plány. Důvodem je jednak kolísavý zájem cestujících, jednak epidemická situace ve světě a taky opatření a podmínky pro cestování v jednotlivých státech.

Zájem o létání z Brna

Rok 2019 byl pro letišitě nejlepší v jeho novodobé historii. Přes terminály prošlo přes půl milionu lidí. Naopak loni po celosvětovém propuknutí pandemie se letecký provoz takřka ze dne na den zastavil a zejména klíčová letní sezóna byla velmi slabá. A tak v roce 2020 letiště odbavilo přes 86 tisíc lidí. Na letošní rok společnost počítá s číslem 250 tisíc, tedy polovičním provozem oproti rekordnímu roku 2019.

Kam z Brna?

Kromě zmíněné linky do Londýna a vracející se linky do Bergama u Milána jsou to teď hlavně dovolenkové lety, které zajišťuje společnost Smartwings. Jsou to zejména destinace v Řecku, Bulharsku a Egyptě, k tomu se přidají i charterové lety pro cestovní kanceláře do Tuniska nebo na Malorku.

Dá se předpokládat, že letadla budou plnější v druhé půli prázdnin – třeba proto, že lidé před vycestováním čekají na poslední dávku očkování a na vydání takzvaného covidového pasu platného uvnitř Evropské unie. Ty by měly lidem cestování usnadnit od července, jak rozhodl Evropský parlament.