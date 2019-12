Stát získá od Letiště Praha na dividendách 1,6 miliardy korun

Částku Letiště Praha převede na účet akcionáře do konce tohoto týdne. „Vyšší částka dividendy oproti původnímu návrhu je logická především s ohledem na stávající hospodářské výsledky letiště, které se vyvíjí nad očekávání dobře, a také s ohledem na pozitivní výhled do budoucna, který se již letos projevuje na vynikajících provozních a ekonomických ukazatelích,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

Letiště v Praze rozšíří druhý terminál. Změny budou stát 16 miliard a povedou k navýšení kapacity Číst článek

Roli podle něj hrají také mimořádné výnosy letiště, například z prodeje letadel, a zisk přesahující původní plán.

Společnosti Letiště Praha se loni podle výroční zprávy meziročně zvýšily tržby asi o 400 milionů na 11,5 miliardy korun. Čistý zisk činil 3,3 miliardy korun, meziročně o deset procent více.

Výše vybrané dividendy podle Řehoře neohrozí rozvojové plány letiště. „Letišti zůstane velká část loňského čistého zisku na pokrytí budoucích plánovaných investic,“ podotkl.

Pražské letiště plánuje do budoucna rozsáhlé investice za desítky miliard korun. Jednou z největších bude rozšíření druhého terminálu za 16 miliard korun, který by měl být hotový do roku 2028. Nedávno projekt schválilo ministerstvo financí. Další rozvojové projekty, včetně nové paralelní dráhy, bude stát řešit později podle aktuální situace na trhu.