Nejen Praha nebo Brno. Šesté mezinárodní letiště bude v Českých Budějovicích

Počet odbavených cestujících na pražském letišti Václava Havla dlouhodobě roste. Loni jím prošlo přes 15 milionů pasažérů, což je o dva miliony více než v roce 2016. Dominance tohoto letiště je výrazná, přesto odletět z Česka do ciziny můžete pravidelně ještě z dalších čtyř veřejných letišť. A tento počet se poměrně brzy zvýší. Praha 6:35 15. ledna 2018

V Česku nyní funguje pět mezinárodních letišť s pravidelnou přepravou cestujících - v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích a v Karlových Varech.

Zhruba za dva roky by k nim mělo přibýt i Jihočeské letiště České Budějovice. Jeho otevření cestujícím je v plánu na jaro 2020.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Českým letištím dominuje to pražské. Do zahraničí ale můžete odletět z dalších čtyř a brzy přibude páté. Více si poslechněte v reportáži Ondřeje Luštince.

Letiště se modernizuje už několik let, nyní má licenci pro neveřejný mezinárodní provoz. Náklady dostavby jsou zhruba 400 milionů korun a investorem Jihočeský kraj.

„Vzhledem k tomu, že jsme regionálním letištěm, nemáme tak velké náklady, jako větší nebo velká letiště. K provozní soběstačnosti by nám mělo ročně stačit zhruba 80 tisíc odbavených cestujících,“ vypočítává pro Radiožurnál ředitel Ladislav Ondřich.

„Jsme zhruba 100 až 150 kilometrů od ostatních letišť a kalkulace odborníků právě říkají, že toto je dostatečná vzdálenost, aby letiště samo se uživilo," dodává.

Je přesvědčen, že regionální letiště bude díky nižším poplatkům lákavé pro nízkonákladové přepravce.

Lákadlem památky UNESCO

Ekonomický úspěch by - za určitých podmínek - mohl přijít i podle konzultanta leteckých a dopravních služeb společnosti Deloitte Jakuba Habarty.

„Záleží na přístupu provozovatelů letišť. Můžeme vidět po celé Evropě jak úspěšné, tak neúspěšné pokusy o to provozovat regionální letiště. Makroekonomická situace v České republice v současné chvíli nahrává tomu rozvoji letišť. A v roce 2017 jsme mohli vidět u některých letišť rozvoj, který naopak v těch předchozích letech tam nebyl," myslí si.

Konkrétně Jihočeské letiště by mohlo lákat zahraniční turisty na památky UNESCO a podle Habarty nejde jen o velká letadla. Letiště by mohlo oslovit i evropské piloty malých sportovních a soukromých letadel. Inspiraci by Habarta hledal v regionech Rakouska nebo Švýcarska.

Z Pardubic za teplem

Výraznou proměnou už prošlo letiště v Pardubicích. Stavba nové odbavovací haly, která se cestujícím otevře na konci ledna, přišla na přibližně čtvrt miliardy korun. Pardubické letiště se ale v posledních letech potýkalo s výrazným úbytkem cestujících.

V roce 2016 jejich počet klesl až na zhruba 30 tisíc, loni se ale trend díky obnoveným letům do Ruska i díky spojení s Londýnem otočil. Počet přepravených cestujících se tak přiblížil 90 tisícům.

Pro letošek se navíc díky novému terminálu podařilo dojednat nová spojení. „Špičkovou linkou asi by měla být spojení se Španělskem. Dohodli jsme se, že začneme operovat linku do Alicante, což je spíše dovolenková destinace. A pak se nám podařilo otevřít dvě linky a je to linka do Turecka do Antalye. No, a třetí linka je na Krétu do Heraklionu," popsala nedávno šéfka letiště Hana Šmejkalová.

Pardubické letiště provozuje společnost East Bohemian Airport, jejími akcionáři jsou město Pardubice a Pardubický kraj. Tito akcionáři také zajistili peníze na nový terminál, který zvládne odbavit více cestujících najednou.

Konkurence ze zahraničí

Jenže zatímco Letiště Václava Havla Praha v posledních letech trhalo rekordy v počtu odbavených cestujících, ostatní letiště v Česku musela řešit spíše jejich úbytek.

Situace by se ale mohla změnit s tím, jak bude celkový počet leteckých cestujících ve světě růst. „Podle Mezinárodní organizace letišť do roku 2030 budeme v republice mít 30 milionů cestujících, konkrétně Praha. Ale ten prostor, který tam na té Ruzyni je, ten odhaduju na maximálně do 25 milionů," říká Radiožurnálu Lubomír Dudáček, někdejší generální ředitel České správy letišť.

Podle něj by tak byl logický přesun cestujících na jiná letiště, ve hře je i další pražské letiště ve Vodochodech.

Problémem českých regionálních letišť je ale podle Habarty ze společnosti Deloitte poměrně výrazná konkurence ze zahraničí, například z Vídně, Bratislavy nebo polských Katovic, které jsou těžkým soupeřem pro Ostravu.

„Na polské straně se začalo mnohem dříve. Letiště například v Katovicích se začalo rozvíjet už začátkem 90. let a my je teď se snažíme dohnat. Jenomže v letecké dopravě funguje takový ten princip etablovanosti. Pakliže nějaký dopravce už létá do Katovic, tak těžko bude poté spouštět linku do letiště, které je necelých sto kilometrů," vysvětluje.

Levně do Ruska

Letiště v Ostravě by ale podle Habarty mohlo mít potenciál v nákladní dopravě.

Pro běžné cestující dnes v Česku funguje také mezinárodní letiště v Karlových Varech, kde jeden z nízkonákladových přepravců nově nabízí zřejmě nejlevnější pravidelné letecké spojení Česka a Ruska v historii.

Zpáteční letenka z Karlových Varů do Moskvy pro únor nebo březen se nyní dá koupit za méně než 1900 korun. Jak se to v zájmu o karlovarské letiště projeví, bude zřejmé za pár měsíců.