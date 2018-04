Češi více využívají leteckou dopravu. Praha nově získá přímé spojení s Filadelfií či Jerevanem

Na pražském letišti roste počet odbavených českých cestujících. Letiště zároveň počítá s tím, že v letošním roce jeho služeb využije rekordních 17 milionů cestujících z celého světa. Nabízí jim přímé lety do zhruba 160 destinací. Praha 15:00 9. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odbavovací hala nového terminálu Letiště Václava Havla v roce 2016 | Zdroj: Letiště Václava Havla

„Praha je hlavně turistickou destinací, to znamená, že většina cestujících na pražském letišti jsou stále cizinci,“ vysvětluje Radiožurnálu šéf pražského letiště Václav Řehoř. „Poměr se snižuje, před několika lety to bylo zhruba 70 procent, teď se pohybujeme okolo 65 procent. To jsou turisté přilétající do Prahy a těch zbylých 40 procent jsou Češi, kteří vycestovávají,“ dodává.

Za Kavkaz a za oceán

V letní sezoně spojují Prahu přímé lety se 160 destinacemi. Nejnověji přibývá arménský Jerevan, kam se vrací České aerolinie. „Na tamním trhu registrujeme zvýšenou poptávku po letech do České republiky. V posledních letech stoupá obliba zakavkazských destinací také mezi českými cestovateli, a proto věříme, že si linka najde oblibu i v České republice,“ vysvětluje mluvčí Daniel Šabík.

Návštěvnost ze zahraničí zvyšují hlavně dálkové linky. Nová spojení proto podporuje i agentura CzechTourism. „Třeba do Číny létají již tři přímá letecká spojení. To poslední bylo zavedeno loni do města Si-an a zde jsme již změnu zaznamenali. Meziroční nárůst Číňanů, kteří se u nás ubytovali, přesáhl 38 procent,“ vypočítává tisková mluvčí agentury Renata Kasalová.

Do Česka loni přicestovalo 5450 amerických turistů. Další nárůst CzechTourism očekává díky nové lince mezi Filadelfií a Prahou, kterou v květnu začne létat společnost American Airlines.

Letiště Praha také jedná o přímé lince mezi českou metropolí a Bangkokem, kterou by využil značný počet cestujících. Kvůli velkokapacitním letadlům, která stále častěji v Ruzyni přistávají, letiště upravuje své prostory a zlepšuje možnosti odbavení.