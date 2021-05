Letiště Praha chce rámcový úvěr za až 7 miliard korun, hledá jeho poskytovatele

Čtyři dny doma týdně a osmdesátiprocentní náhrady mzdy. Poslanci schválili nová pravidla kurzarbeitu

Stát by firmám poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody, a to do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by mohli být doma až čtyři dny v týdnu, nejvýše rok.