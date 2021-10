Přes pražské letiště v září cestovalo 654 tisíc pasažérů, meziročně o 63 procent více než loni

Pražské letiště v září odbavilo téměř 654 000 cestujících. Meziročně je to asi o 63 procent více, zároveň je to však asi o dvě třetiny méně než v předkrizovém období. Nejvíce se v uplynulém měsíci létalo z Prahy do Amsterdamu. Vyplývá to ze statistik Letiště Praha. V současnosti se z Prahy létá do více než stovky míst. Praha 15:10 19. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přejmenování ruzyňského letiště na Letiště Václava Havla, terminál 2 | Foto: Filip Jandourek

Celkově přes letiště cestovalo za prvních devět měsíců letošního roku 2,73 milionu cestujících. Meziročně je to asi o pětinu méně, do loňských statistik se totiž promítá ještě začátek roku před vypuknutím koronavirové krize. Zatím nejvíce pasažérů letos cestovalo přes letiště v srpnu, a to skoro 700 000. Šéf Letiště Praha Jiří Pos už dříve odhadoval, že na podzim budou počty cestujících znovu klesat.

Nejoblíbenější destinací byl v září Amsterdam, následovaly izraelský Tel Aviv a egyptská Hurghada. Ze zemí byly nejvytíženější linky do Řecka, dále Španělska a Itálie. Během uplynulého měsíce se na pražském letišti uskutečnilo přes 7733 vzletů a přistání, což představuje nárůst o 61 procent proti loňskému září.

I přes poslední meziroční nárůst je letový provoz nadále hluboko pod čísly před vypuknutím pandemie koronaviru. Pražské letiště kvůli koronavirové krizi loni po letech rekordních čísel odbavených cestujících přišlo ve srovnání s rokem 2019 o 79 procent pasažérů. Celkem jich odbavilo 3,66 milionu, což je nejméně za posledních 25 let. Pos nedávno uvedl, že podle současných prognóz by letiště mělo za celý letošní rok odbavit kolem čtyř milionů pasažérů. Firma zřejmě stejně jako loni skončí ve ztrátě v řádu stovek milionů korun.