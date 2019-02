Pražské letiště nepřetržitě roste od roku 2013. Expanzi ale nestačí parkování nebo hromadná doprava

Letiště Praha v loňském roce odbavilo 16 milionů 800 tisíc cestujících, meziročně téměř o desetinu víc. Letiště Václava Havla tak nepřetržitě roste už od roku 2013 a jinak tomu zřejmě nebude ani letos. Jenže rychlému rozvoji nestačí třeba parkovací kapacity v okolí letiště. Na to, kam ještě může Letiště Václava Havla růst, se zaměřil Radiožurnál. Praha 21:34 11. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letiště Václava Havla | Zdroj: Letiště Václava Havla

V průměru každý den Letiště Václava Havla Praha odbavilo loni 46 tisíc cestujících. O čtyři tisíce denně víc než v roce 2017. Nejrušnějším měsícem loňského roku byl červenec, nejčastěji pak létali cestující do Londýna, Paříže, Moskvy a Amsterdamu.

Čím je rychlý nárůst cestujících způsobený, vysvětlil Radiožurnálu mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň: „Letišti se v posledních letech daří lákat do Prahy nové dopravce, otevírat nové linky, ale také navyšovat kapacity a frekvence na linkách stávajících. Svou roli určitě hraje také rostoucí konkurence, která snižuje ceny letenek.“

Rozšiřování letiště

Roste ale i atraktivita hlavního města pro zahraniční turisty. Díky rostoucí ekonomice si navíc lidé můžou dovolit i častější cestování. Kapacita Letiště Václava Havla Praha je podle Romana Pacvoně 17 půl milionu cestujících. A právě tolik lidí by letištěm mělo podle odhadů projít letos. Na řadě je tak rozšiřování letiště.

„Další rozvoj letiště v rámci jeho stávající podoby však již není příliš možný, je proto nutné letiště rozšiřovat a stavět. Z toho důvodu disponujeme dlouhodobými plány na rozvoj letiště, které mimo jiné zahrnují stavbu paralelní dráhy, nebo rozšíření terminálu dva,“ dodal Pacvoň.

Na tak rychlý nárůst cestujících ale nejsou připravené některé služby. Jde třeba o parkování u letiště nebo dopravu na letiště samotné, upozorňuje konzultant týmu leteckých a dopravních služeb společnosti Deloitte, Jakub Habarta.

„Na letišti došlo teď k několika změnám v parkovacích domech. Nicméně už teď se plánují další parkovací domy před terminálem 2 a rekonstrukce stávajícího parkovacího domu. Další taková věc, která je velmi ovlivněná nárůstem cestujících, je samotná doprava na letiště. Ta je dlouhodobým tématem a v tuto chvíli kapacita autobusové linky 119 je hlavně ve špičkách hodně na hraně a už se velmi těžko i ta frekvence spojů zvyšuje,“ řekl Habarta.

Problémy s parkováním

Na pražském letišti loni přistálo a vzlétlo přes 155 tisíc letadel. Problémy s parkováním u letiště potvrzuje i mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

„Parkovací místa se každý rok vyprodají už v rámci first minute zájezdů a na poslední chvíli je parkování u letiště obtížné zajistit. Volná bývají pouze ta nejdražší místa nebo parkoviště daleko od letiště. Největší problém zaparkovat je poslední dva roky hlavně na začátku července, kdy máme v Česku státní svátky,“ přiblížila problémy Řezníčková.

Cestovní kanceláře tak doporučují si parkování na letišti, třeba během dovolené zajistit rovnou se zájezdem. Rostoucí počty cestujících, kteří každým rokem projdou pražským letištěm, se ale podle mluvčího cestovní kanceláře Fischer Jana Bezděka nepromítají na horších časech letů.

„Pro naše zájezdy se pochopitelně snažíme vyjednat co nejlepší časy odletů a velmi nám v tom pomáhá i investice do technologií, které jsou schopny náš zájezd kombinovat s lety různých leteckých společností. To znamená, pokud klient míří do destinace, kam během dne letí více spojů, tak si cestující může libovolně vybrat jak leteckou společnost, tak i čas který mu vyhovuje,“ řekl Bezděk.

Regionální letiště

Stejně jako pražskému letišti se ale nedaří těm dalším v zemi, tedy třeba tomu brněnskému nebo ostravskému. Podle Jakuba Habarty z Deloittu, je to i velkou zahraniční konkurencí: „Co se regionů týče, tak existuje nějaká omezená poptávka a kupní síla, která je vhodná hlavně pro segment nízkonákladových aerolinií a ten byl z mnoha důvodů lépe vyřešen v okolních zemích,“ upozornil Habarta.

„Zejména v případě Ostravy se dá ukázat na úspěch letiště v Katovicích. A třeba v Brně to má letiště těžké paradoxně kvůli tomu, že Brno má jako město realitně dobré spojení jak do Prahy, do Vídně tak do Bratislavy,“ dodal Habarta.

Celkem na Letišti Václava Havla Praha v loňském roce operovalo své lety z Prahy 69 dopravců do více než 170 destinací. Mezi nimi se nově objevila třeba Filadelfie, Belfast, Ammán, Marrákeš, nebo Jerevan.