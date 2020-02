Pražské letiště začalo rekonstruovat třídící linku na Terminálu 1. Cestující čekají změny v odbavování

Část cestujících čekají na pražském Letišti Václava Havla od soboty změny při odbavení. Týká se to těch, kteří poletí mimo schengenský prostor - tedy z Terminálu 1. Důvodem je rekonstrukce třídící linky zavazadel v této části letiště. Pokud si cestující budou chtít odbavit zavazadlo, musí od března udělat pár kroků navíc a s kufrem jít do Terminálu 2. Se změnami musí počítat do 31. srpna.

