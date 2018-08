V létě startuje včas jen polovina letadel. ‚Může za to nárůst provozu,‘ brání se pražské letiště

Pražské Letiště Václava Havla i tuzemské aerolinky se v létě potýkají častěji se zpožděním. Zjistili to datoví novináři Českého rozhlasu. Letos v červenci neodletěl z pražského letiště včas téměř každý druhý let, zatímco v lednu to byl jen každý pátý. Data Praha 7:01 20. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Až polovina letadel je v létě opožděných. Týká se to Ruzyně i českých aerolinek | Zdroj: Český rozhlas

Údaje o zpoždění vyplývají z dat společnosti OAG, která se analýzou letecké dopravy zabývá. Čísla potvrzuje i samotné ruzyňské letiště.

„V červenci 2018 odletělo z Letiště Praha se zpožděním 46 % letů, přičemž průměrná doba zpoždění byla 27,9 minuty,“ říká mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Zpoždění se přitom počítá pouze při nejméně patnáctiminutové odchylce od plánu.

Pražské Letiště Václava Havla se tak v červenci dostalo do poslední stovky na seznamu 1200 světových letišť podle včasnosti odletů. Ještě hůře na tom ale byla třeba letiště v Bruselu či Budapešti.

Letiště si situaci vysvětluje intenzivním leteckým provozem. „V roce 2018 roste podíl zpožděných letů i jejich průměrná délka," říká Pacvoň.

„Je to dáno především velkým nárůstem leteckého provozu nad celou Evropou. I proto je většina zpožděných odletů v Praze dlouhodobě způsobena pozdním příletem do Prahy z předchozího letiště. Stalo se tak celkem ve 47 % případů. Pouze v 0,3 % případů se jednalo o zpoždění, které vzniklo vlivem letiště samotného," dodává.

Zatímco tak bylo průměrné zpoždění za celý loňský rok 13,5 minuty, za prvních sedm letošních měsíců je to 18,7 minuty. Podle Pacvoně na to má letiště minimální vliv: „Ze všech zpoždění v letošním červenci vzniklo jen 0,3 procenta vlivem letiště samotného. Přesto se snažíme v rámci možností situaci řešit - především ty případy, kdy zpožděné lety ovlivňují noční provoz letiště a tedy i noční hlukovou zátěž."

Rušno na obloze

Zvyšující se počet letů má vliv i na celkové statistiky dvou hlavních českých aerolinek, ČSA a nízkonákladových SmartWings. Obě patří pod společnost Travel Service. Čísla jsou u obou značek podobná jako u pražského letiště - v červenci přiletělo včas 58 procent letů SmartWings a 50,7 procenta letů Českých aerolinií.

Mluvčí Travel Service Vladimíra Dufková upozorňuje na to, že mimo letní měsíce dosahují lety SmartWings co do přesnosti vysokých čísel. „Během letní sezony odbavíme 300 letů denně. To, že se vyskytne v létě zpoždění, se stává. Letecké společnosti zatěžuje mnoho faktorů, které nemohou ovlivnit - sloty, silný provoz na letových cestách nebo na cílových letištích, nepříznivé počasí i stávky v leteckém odvětví.“

„Naprostá většina zpoždění je způsobena faktory, které jako dopravce nemůžeme ovlivnit, třeba dopravní špičky a poměrně časté dlouhé čekání na odletové povolení na přeplněných letištích a podobně. Průměrná doba zpoždění je dle naší statistiky za červen necelých 25 minut na odletu,“ upřesňuje mluvčí ČSA Daniel Šabík.

Zpožděno

Zpoždění souvisí podle Ladislava Kellera z Ústavu letecké dopravy ČVUT také se silným provozem na letištích v turistických destinacích. Dodává, že každoročně přibývá letních charterových letů a letadla i posádky jsou maximálně vytížené.

„Stačí nahodilost, stačí závada a než se odstraní, tak může dojít i několikahodinovému zpoždění, protože ta společnost nemá náhradní letadlo nebo musí počkat, až to letadlo přiletí,“ vysvětluje.

V prvním letošním pololetí se doba zpoždění v Evropě podle Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu víc než zdvojnásobila. Nárok na odškodnění mají cestující v Evropské unii, pokud měl let zpoždění minimálně tři hodiny a mohla za to letecká společnost.