Letních kin v Česku přibývá, je jich už okolo 300. Pro města je to otázka prestiže

Nechcete se v létě zavírat do klimatizovaných multikin, nebo se naopak potit v malých kinech, a přitom byste rádi viděli nějaký pěkný film? Poohlédněte se po letním kině. Je velká pravděpodobnost, že ve svém okolí nějaké objevíte. Jejich počty totiž už několikátým rokem za sebou rostou.

„Nás přitáhlo hlavně to, že máme děti u babičky, ale jinak jsem v letním kině poprvé. Očekáváme, že se podíváme na hezký film pod širým nebem. Ani vlastně nevíme, na co jdeme, akorát, že to má být islandský film.“ Pod lipami na zahradě Českého rozhlasu Regina lidé pomalu usedají do plastových sedaček. Uvidí islandskou komedii Pod jedním stromem.

Popularita letních kin roste. Příspěvek Lucie Kocurové

Projekce má na starosti Karel Poláček z agentury Kristián. V jeho kabině už dávno nejsou žádné pásy s filmy. „Xenonová výbojka je úplně stejná, jako byla v klasických promítacích studiích s 35 milimetrovými filmy, ale jinak je to server a elektronika, elektronika, elektronika.“

„Já už bych nemusel mačkat vůbec nic, protože se to dá nastavit tak, aby se to přesně rozjelo na čas, ale aspoň tu myš si zmáčknu,“ říká Radiožurnálu promítač.

Letní kino u Českého rozhlasu už je karlínskou prázdninovou stálicí, říká manažerka letní scény Regina - Tereza Čistotová. „Před nějakými šestnácti lety jsme se tu zahradu rozhodli znovu otevřít lidem v podobě letního kina. Návštěvnost je různá. Zahrada má kapacitu 350 lidí a několikrát za sezónu se skutečně stane, že je úplně plno. Nejvíce české diváky samozřejmě zajímají české filmy, české komedie.“

To, že popularita letních kin je na vzestupu, potvrzuje i Jaroslav Pecka, tajemník Unie filmových distributorů. „V posledních letech počet letních kin v česku roste. Je to tím, že narůstá počet filmů, které jsou na nosičích, které umožňují přehrávání v přírodním prostředí. Je to dáno také tím, že technologie promítání je jednodušší a lze promítat kdykoliv a kdekoliv.“

Část kin hraje zadarmo

Ačkoliv roste počet letních kin, podle Pecky to ale automaticky neznamená, že by jejich provozovatelé víc vydělávali.

„Letní kina nebo promítání v přírodě jsou výhodná hlavně pro diváka. Je třeba říct, že až třetina z nich nevybírá vůbec vstupné, to znamená, že hrají zadarmo. Protože provozovatel, kterým je zpravidla město nebo obec, to platí ze svých prostředků.“

Už sedmým rokem provozuje letní kino například východočeský Žamberk. „Je to pro nás záležitost tak trochu reklamní, protože tím upozorňujeme na provoz toho stálého kina. A patří to v létě k letní kultuře, kdy to vyžadují jak turisti, tak i místní. Je to pro nás tak trochu i otázka prestiže,“ říká Daniel Kubelka z městského kulturního spolku FIDIKO. Některé projekce jsou v Žamberku zdarma, za další musejí návštěvníci platit.

„Můj názor je ten, že příliš mnoho věcí zdarma zabíjí kulturu. Musí se s tím šetřit jako se šafránem. Kdybychom všichni promítali zadarmo, tak si lidé nezvyknou, že za filmy se platí, a to ta kina samozřejmě zabije,“ dodává Daniel Kubelka.

Podle údajů Unie filmových distributorů bylo před dvěma lety v Česku asi 160 letních kin, loni 250 a letos se očekává, že jejich počet naroste na více než tři stovky.