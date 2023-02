Dražší než letenka. I levný let s ‚nízkonákladovkou‘ se může prodražit, pozor na odbavení na letišti

Levná letenka se může prodražit ještě před odletem. Stačí, že se člověk neodbaví online s předstihem. Upozorňují na to prodejci letenek. Opominutí odbavení online může vyjít na desítky eur navíc. Suma někdy převýší i cenu samotné letenky u nízkonákladové letecké společnosti. Na co si dát pozor, aby se levné cestování neprodražilo? Cestování Praha 6:55 13. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letiště Václava Havla, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Rozhodl jsem se udělat partnerce radost a koupil jsem letenky na Maledivy. U jedné nízkonákladovky se mi to povedlo, bylo to s přestupem v Abu Dabí, letěli jsme z Vídně a před odletem mi chodily nějaké e-maily od té společnosti o online check-inu,“ popisuje pětatřicetiletý Ondřej z Prahy.

Kvůli pracovnímu vytížení e-mailům nevěnoval velkou pozornost. Navíc vycházel ze svých zkušeností, že je odbavení online v předstihu dobrovolné. Čekalo ho ale nepříjemné překvapení. Cesta na dovolenou se prodražila ještě v letištní hale před odletem.

„Ukázalo se, že je to chyba. Na letišti ve Vídni jsem kvůli chybějícímu nevyplněnému check-inu online musel zaplatit dalších 90 euro, abych dostal letenky do ruky,“ dodává.

Odbavení na letišti je totiž u nízkonákladových leteckých společností zpoplatněné. Turisty pak může vyjít ještě dráž než původní letenka.

Dodatečné poplatky

„Nízkonákladový dopravce láká na nízkou základní cenu letenky a vše další bývá s poplatkem. Včetně odbavení na letišti,“ upozorňuje ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

A důvod? „Dopravce tak ušetří i za odbavovací přepážky, většinou mu postačí jedna, a za personál na letišti. Většina cestovatelů totiž na krátkých trasách neodbavuje zavazadlo a s online palubní vstupenkou jdou rovnou k pasovým a bezpečnostním kontrolám,“ vysvětluje.

Nízkonákladové letecké společnosti si můžou účtovat za odbavení jednoho cestujícího desítky eur. Mluvčí společnosti Pelikán.cz Katarína Šuchterová proto doporučuje, aby si lidé stáhli do mobilního telefonu aplikaci dopravce. Pak u sebe budou mít letenku v elektronické podobě.

„Zároveň prostřednictvím aplikace jednoduše vykonají online check-in, který v případě nízkonákladových společností je na letišti zpoplatněný. V případě, že cestující aplikaci nemají je stále možné udělat check-in na webu letecké společnosti a palubní lístky si dodatečně vytisknout,“ popisuje.

Nejvýhodnější je nákup letenek s velkým předstihem, klidně i šestiměsíčním. V takovém případě ale musí cestující u nízkonákladových leteckých dopravců počítat s tím, že se může měnit datum odletu, příletu ale i samotná trasa letu.

Na ceně do vzdálených destinací ale zákazníci ušetří klidně i tisíce korun, potvrzuje Trejbal z portálu Letuška.cz: „Kapacita letů ale i letenek i přes navyšování nabídky aerolinek stále není na úrovni roku 2019. A protože lidé chtějí létat a letenky rychle mizí, znamená to tedy, že čím dřív si cestující letenku zakoupí tím spíš ušetří.“

Do dálkových destinací si zákazníci nejčastěji kupují letenky šest až osm týdnů před odletem, do evropských zemí pak s předstihem do šesti týdnů. V zimě Češi nejčastěji létají za teplem - oblíbenými destinacemi jsou Dubaj, Thajsko, Maledivy, Vietnam nebo třeba Mauritius.