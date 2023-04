Letectví usiluje o udržitelnost a hledá ekologická paliva, povede to ale ke konci levných letenek

Levné lety se pomalu stávají minulostí. Ačkoliv aerolinky stále finančně dohánějí ztráty vyvolané pandemií koronaviru, pořád je možné sehnat letenky za dostupné ceny. V budoucnosti to ale bude mnohem obtížnější. Dopravní letectví, které představuje jednu z největších zátěží pro životní prostředí, se totiž připravuje na přechod k udržitelnosti. Praha 21:35 17. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekologická transformace se pravděpodobně nejvíce dotkne nízkonákladových leteckých společností | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle analýzy, kterou vypracoval britský letecký sektor, se ceny letenek budou zvyšovat minimálně o 10 až 20 procent, a to už v několika nejbližších letech. Ekonomický růst letecké dopravy se zřejmě zpomalí, ale neočekává se, že by zvýšení cen odradilo lidi od cestování.

Deník Financial Times má k dispozici data, která predikují, že v roce 2050 by leteckou dopravu mělo ročně využívat mnohem více lidí, než je tomu dnes – řeč je řádově o milionech cestujících. Stav se tak vrací do období před pandemií.

Během ní letadla nelétala, pak se aerolinky snažily přesvědčit cestující, aby se vrátili zpět na palubu letadel, proto byly letenky extrémně levné. To se ale dnes již stává minulostí.

Důvod zdražování souvisí s úsilím Evropské unie o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Tento plán se týká také leteckého průmyslu, jde například o přechod na bezemisní letectví. To bude spočívat hlavně v přechodu na uhlíkově neutrální paliva.

Další z příčin zdražení bude rušení bezplatných emisních povolenek. Velkou část, skoro polovinu, dostávají teď letecké společnosti zdarma, do roku 2024 se toto číslo sníží o 25 procent. Do tří let, tedy od roku 2026 se mají povolenky zdarma úplně zrušit a aerolinky si je budou muset kupovat samy.

Existenční riziko

Letecké odvětví ale varuje před vysokou cenou uhlíkově neutrálních paliv. Podle nedávné studie Royal Netherlands Aerospace Center vyjde veškerá transformace letectví do roku 2050 až na 800 miliard eur. Do toho se počítá i úprava infrastruktury, letišť a letadel s novými pohony, polovina částky půjde ale pouze na „čistá paliva“.

Ta mohou mít různý původ, biologický i nebiologický. Vyrábět by se mohla dokonce ze surovin, jako je živočišný tuk, olej na vaření nebo odpad. Tato složka je však zatím stále velmi nákladná, a přestože se někde již na neutrální palivo létá, jde zatím o minimální zlomek letecké dopravy.

Vysoké náklady spojené s dekarbonizací pro některé letecké společnosti představují existenční riziko, ne všechny přechod zvládnou ufinancovat samy. V ohrožení jsou hlavně nízkonákladové společnosti, které létají třeba jen pouze nad Evropou – například společnosti ve Velké Británii už začínají vyzývat vládu, aby jejich zelenou transformaci finančně podpořila.