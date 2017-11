Liberec pronajme skiareál na Ještědu, za rok dostane přes pět milionů korun

Liberec na deset let pronajme svůj skiareál na Ještědu firmě Tatry mountain resorts (TMR) slovenského miliardáře Igora Rattaje. Po dvouhodinové debatě o tom ve čtvrtek rozhodli zastupitelé města, pro jich hlasovalo 27 z 39. Návrh nepodpořili jen zastupitelé Změny pro Liberec a jedna zastupitelka za KSČM. Liberec 19:22 30. 11. 2017 (Aktualizováno: 19:22 30. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ještěd v zimě | Foto: Petr Neumann

Zastánci pronájmu si od vstupu TMR slibují především rozvoj ztrátového areálu a zlepšení služeb, největším problémem jsou úzké sjezdovky. Firma převezme Ještěd od letošní sezony, řekl novinářům Rattaj. Velké změny se ale podle něj nedají očekávat.

„Trochu jsme spolupracovali se současným vedením areálu při tvorbě ceny a nastanou malé změny v provozu,“ dodal. Za pronájem a pacht lyžařského areálu získá město ročně 5,2 milionu korun, z toho 4,2 milionu je určeno na benefity pro sportovní klub.

TMR měla původně skiareál získat na 25 let, části zastupitelstva to ale přišlo jako neúměrně dlouhá doba. TMR na zkrácení přistoupila pod podmínkou, že bude moci po vypršení smlouvy uplatnit opci na dalších deset let. Město na opci nemusí přistoupit, to by ale muselo TMR zaplatit investice v zůstatkové ceně, převzít dluhy a zaplatit smluvní pokutu.

„Je to ochrana pro ně, když se jim to opravdu povede rozjet a jiné vedení města se rozhodne dát přednost jinému investorovi,“ uvedl zastupitel Michal Hron (Starostové pro Liberecký kraj), který byl ve vyjednávací skupině. TMR souhlasilo i s vypuštěním další problematické podmínky, a to možností ručit za investice majetkem skiareálu. „Udělali jsme politický kompromis, velká škola pro mě,“ řekl Rattaj.

Město odepíše dluh

V budoucnu by se mělo pachtovné a nájemné navýšit až na 8,5 milionu ročně. TMR převezme i patnáctimilionový dluh městské společnosti Sportovní areál Ještěd (SAJ), jež nyní areál provozuje. SAJ má dluh vůči městu ve výši 65 milionů korun, radnice jej ale bude muset kapitalizací "odepsat". To byla jedna z věcí, která se některým zastupitelům za Změnu nelíbila.

„Město definitivně přijde o možnost, že z peněz, které do areálu vložilo, dostane něco zpátky,“ varoval zastupitel Změny Jaromír Baxa. Vadilo mu také, že ve smlouvě není, kdy a jaké investice se budou v areálu realizovat.

Podpořil jsem dnes vstup společnosti TMR jako strategického partnera do lyžařského areálu Ještěd. V posledních... https://t.co/vSuLulQRPh — Ivan Langr (@IvanLangr) 30 November 2017

Ve skiareálu na Ještědu je přes devět kilometrů tratí se třemi lanovkami a pěti vleky. V posledních letech tam za sezonu lyžovalo od 35 do 98 tiscí lidí. Tržby SAJ za zimu se pohybovaly mezi devíti až 25 miliony korun. Město hledalo strategického partnera, protože nemá na investice, navíc je areál prodělečný. Město uvádí, že za předchozích šest sezon celková ztráta dosáhla 83 milionů Kč. Jednání s TMR trvala dva roky.

Firma ve své nabídce uvedla, že v první fázi investuje 169 milionů korun. Další investice za půl miliardy závisí na změnách v územním plánu.

Liberec už jednou areál soukromé firmě pronajal, skončilo to fiaskem. Firma Snowhill měla Ještěd pronajatý od roku 2006, město ho od ní převzalo zpět o tři roky později s čtvrtmiliardovým dluhem.

Slovenská firma provozuje největší skiareály na Slovensku a podniká i v Polsku. Skupina TMR vlastní největší slovenský akvapark, hotely, má i podíl v provozovateli největšího českého skiareálu ve Špindlerově Mlýně. Rattaj ve čtvrtek zastupitelům řekl, že roční obrat TMR je asi 2,6 miliardy korun a v zimě má přes 2000 zaměstnanců.