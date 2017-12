Liberecký úřad práce radí lidem s hledáním zaměstnání v Německu. Asociaci podnikatelů se to nelíbí

Úřad práce v Liberci na semináři radil lidem, jak najít zaměstnání v Německu. Podle Asociace středních a malých podniků by se měl úřad víc zaměřit na stabilitu tuzemského trhu. Ten se ale brání, že žádný cílený nábor nedělá. Prý pomáhá v příhraničí propojit uchazeče o práci s firmami. Liberec 10:10 12. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřad práce (ilustrační foto) | Foto: Vladan Dokoupil

„V rámci skupinových i individuálních poradenských dnů nejde o nábor pracovních sil, ale o poskytování komplexních informací spojených s prací v Německu či Polsku, které mohou lidem pomoci vyvarovat se nepříjemných situací," vysvětlila Hospodářským novinám, které na semináře upozornily, ředitelka liberecké pobočky úřadu práce Elena Čermáková.

Liberecká pobočka navíc vysvětluje, že do přeshraničního partnerství s Německem a Polskem se zapojily i úřady práce v Karlových Varech, Ústí nad Labem a v Hradci Králové.

Podle Hospodářské komory by úřad práce měl směřovat pracovní sílu primárně do českých podniků. „Úřad práce by se měl především soustředit na zajištění stability našeho trhu, hledat nástroje pro podporu našich firem, a ne pomáhat lákat pracovníky do Německa," myslí si předseda asociace Karel Havlíček.

Zároveň ale dodává, že pokud jde například o nábor nezaměstnaných s kvalifikací, po které není na českém trhu taková poptávka, komora nemá s podobnými aktivitami úřadu práce problém.