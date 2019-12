Německé nápisy či problémy s odbavením. Liberecký kraj chce sankcionovat Arrivu za porušení smlouvy

Liberecký kraj si stěžuje na nedodržování smlouvy ze strany společnosti Arriva, která nově provozuje železniční dopravu na vybraných tratích v regionu. Kraj je připraven po dopravci vymáhat sankce. Hejtman Martin Půta (SLK) se kvůli situaci ve čtvrtek sejde s ředitelem Arrivy Danielem Adamkou. Liberec 14:33 30. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Arriva se dle slov jejího mluvčího snaží dělat vše pro to, aby cestující i objednavatel byli spokojeni (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Za hlavní potíže považuje kraj neodbavování cestujících, problémy s používáním karet IDOL či německé nápisy na vozech.

„Současný stav považuji za neudržitelný a chci mít jasnou garanci toho, kdy začne smlouva platit v podobě, k níž se dopravce zavázal. Rozhodně jsme nepředpokládali, že firma nebude schopna plnit podmínky uzavřené smlouvy,“ uvedl hejtman Půta.

Společnost Arriva se dle slov jejího mluvčího Jana Holuba snaží dělat vše pro to, aby cestující i objednavatel (v tomto případě kraj) byli spokojeni. „Německé nápisy z vlaků postupně sundáváme, všechny už by měly být úplně dole a během následujících dvou dnů by mělo dojít k počeštění,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

„Snažíme se vyřešit i problematický prodej jízdenek, kdy nám odbavovací zařízení v některých případech neakceptuje karty Opuscard. Čekali jsme od společnosti Telmax, která v tomto případě zcela selhala při dodávání odbavovacího systému, že bude lépe připravena,“ uvedl dále Holub.

Nová situace na železnici

Za nedodržování smluvních podmínek chce kraj vymáhat po dopravci sankce. Hejtman Půta se kvůli problémům sejde ve čtvrtek s ředitelem Arrivy Danielem Adamkou, situaci chystá projednat i s ministerstvem dopravy.

„Očekávám, že nejpozději do poloviny ledna bude na tratích provozovaných Arrivou vše fungovat tak, jak má. Pokud tomu tak nebude, zvážíme odstoupení od smlouvy,“ avizoval Půta.

Arriva v kraji zajišťuje dopravní spojení na hlavních trasách mezi Turnovem, Libercem, Tanvaldem či Lomnicí nad Popelkou. Dále také na trati mezi Šluknovem a Kolínem, která z velké části prochází českolipským okresem.

Od 15. prosince začal v Česku platit nový jízdní řád, jehož součástí byl i vstup soukromých dopravců na trh. Převzetí části regionálních spojů společní Arriva doprovázely problémy, kterými se zabýval i Drážní úřad. Některé vlaky například nemohly vyjet kopce, někteří strojvedoucí zase porušili zákaz jízdy a hrozilo střetnutí s protijedoucím vlakem.