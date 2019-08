Druhý život legendární minerální vody? Začala renovace areálu Vratislavické kyselky

Zchátralý a opuštěný areál Vratislavické kyselky v libereckých Vratislavicích nad Nisou opět ožije. Nový vlastník zahájil jeho rekonstrukci a kromě obnovení stáčení známé minerální vody sem plánuje přestěhovat i vlastní výrobu ovocných a bylinných sirupů, vín a medovin, píše Český rozhlas Liberec. Liberec 10:56 11. 8. 2019 (Aktualizováno: 10:56 11. 8. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Areál Vratislavické kyselky před rekonstrukcí | Foto: Ivana Bernáthová | Zdroj: Český rozhlas Liberec

Mnozí si jistě pamatují, jak chutnala Vratislavická kyselka, která už na pultech dávno není k dostání. V budoucnu by se ale mohla do obchodů vrátit. Chátrající areál, kde se před řadou let stáčela, má totiž nového vlastníka, který kromě vlastní výroby nápojů počítá i se zprovozněním vrtů slavné kyselky.

Areál s kdysi krásným zámečkem pochází z poloviny 19. století. Budovy jsou ale značně zchátralé, chybí zde kusy zdí a padá omítka.

Zámeček v areálu Vratislavické kyselky před rekonstrukcí | Foto: Ivana Bernáthová | Zdroj: Český rozhlas Liberec

Díky pracovníkům jablonecké společnosti Kitl odtud už ovšem zmizely náletové dřeviny a haly jsou vyklizené. Podle jednatele společnosti Jana Vokurky bude rekonstrukce zahájena opravou stáčecí haly.

V první řadě chce firma v areálu zprovoznit výrobu sirupů, která je pro ni zisková. Následně může vložit finance do obnovy tamního zámečku, ke kterému už Jan Vokurka sbírá historické materiály.

Dle jeho slov má společnost představu, že by v něm mohla být prodejna a malé muzeum. Podstata zámečku ale bude podle nového majitele areálu Vratislavické kyselky zachována.

Hejman Libereckého kraje Martin Půta a starosta Vratislavic nad Nisou Lukáš Pohanka na včerejším zahájení rekonstrukce areálu Vratislavické kyselky | Foto: Ivana Bernáthová | Zdroj: Český rozhlas Liberec

Stavební práce by měly trvat déle než rok a přibližně za dva roky se měl do areálu postupně přesunout sklad a výroba sirupů. Poté by mělo dojít i na otevření dvou zakonzervovaných vrtů s minerálkou.

Společnost totiž spolu s areálem koupila i název Vratislavická kyselka a minerální voda se zvláštní nakyslou chutí by se tak mohla do dvou let znovu objevit na trhu.

Vratislavská kyselka Vratislavickou kyselku pro svět objevil v roce 1862 Karl Skollauda, který původně provozoval bělírnu látek. U svého domku vykopal studnu a zvláštní chuť vody ho zaujala. Později se začala využívat i v lázeňském provozu a v 70. letech minulého století dosahovala roční produkce minerálky asi padesát tisíc hektolitrů. Minerální voda se v hale stáčela až do roku 2004.