Liberty je optimistická, plánuje návrat k zisku. Chce ale odložit splátky dluhů a přejednat smlouvy

Ocelárna Liberty Ostrava, která zůstala bez energií, odstavila výrobu a hraje o své další přežití, je v novém plánu pro věřitele optimistická. Už v lednu příštího roku počítá s opětovným spuštěním výroby a v prvním čtvrtletí čeká návrat k ziskovosti. „Což umožní úplné splacení dluhu věřitelům bez potřeby proporcionálního snížení dluhů," uvedla firma v sanačním plánu, který má Český rozhlas k dispozici. Detaily také uvedly Hospodářské noviny. Ostrava 14:47 20. prosince 2023

Zástupci majitele Liberty, jejímž konečným vlastníkem je britsko-indický podnikatel Sanjeev Gupta, budou také jednat ve středu odpoledne s ministrem průmyslu a obchodu, účastnit by se mělo i ministerstvo financí

Liberty má podle přiložené tabulky k sanačnímu plánu neuhrazené závazky vůči věřitelům s pohledávkami z obchodního styku v součtu přes čtyři miliardy korun.

Mezi největší známé věřitele ocelárny patří její dodavatel energií Tameh Czech s pohledávkou celkem za dvě miliardy korun, se kterým se Liberty kvůli cenám dodávek dostala do sporu a přestala mu platit. Tameh na sebe podal v důsledku toho insolvenční návrh a je v úpadku.

Navržená opatření v plánu firma předkládá věřitelům, před kterými nedávno u soudu v Ostravě požádala o ochranu, aby se k nim vyjádřili do 15 dnů.

Zástupci majitele Liberty, jejímž konečným vlastníkem je britsko-indický podnikatel Sanjeev Gupta, budou také jednat ve středu odpoledne s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou (STAN), účastnit by se mělo i ministerstvo financí.

Šéf resortu financí Zbyněk Stanjura (ODS) v úterý Radiožurnálu řekl, že stát neposkytne Liberty žádnou finanční pomoc. Mimo jiné proto, že firma poskytla zhruba sedm miliard do jiných společností v rámci své skupiny a tyto peníze jí teď podle Stanjury chybí.

„To znamená, kdyby ty peníze vlastník nechal v Liberty, tak by nebyl žádný problém ani vůči státu, ani vůči dodavateli energií, ani vůči dalším dodavatelům, kteří dodávají do Liberty, ať už produkty nebo služby,“ uvedl Stanjura.

Stát je navíc druhým velkým věřitelem Liberty, a to s finanční pohledávkou za zhruba 1,5 miliardy korun. V době covidu se totiž za úvěr pro Liberty u zahraniční banky zaručila státní pojišťovna EGAP, firma ho ale nesplatila a EGAP tak musel letos peníze jako ručitel zaplatit.

Nyní tuto sumu formou splátkového kalendáře EGAP vymáhá po Liberty zpět. „Zatím Liberty platí, ale zdaleka nemá splněno. Státu zatím uhradil podnik jenom velmi malou část toho dluhu a podstatná část zůstává na splacení v příštích měsících a letech,“ upozornil ministr financí s tím, že stát je připraven vymáhat plnění všemi prostředky, tedy i případným podáním insolvečního návrhu.

Vláda chce podle ministra jednat o situaci a chování majitele Liberty i na evropské úrovni. „Podle našich informací mají podobné problémy ve Velké Británii, ve Francii. Chystáme podání a dopis na příslušné komisaře Evropské komise, aby to jednání prozkoumali, zda nedochází k poškozování práv věřitelů,“ řekl Stanjura.

Čeká oživení

Liberty ve svém aktuálním plánu píše, že po sanačních krocích vypracuje celkový restrukturalizační plán, který dokončí na přelomu dubna a května 2024. Všechna ozdravná opatření pak chce dokončit během jednoho roku, tedy do května 2025.

Podle informací v sanačním plánu se ocelárna dostala do provozních ztrát zhruba v polovině loňského roku. Od té doby do konce letošního října měla záporný hrubý provozní zisk (EBITDA) celkem minus 5,8 miliardy korun, tedy 236 milionů eur.

Podle účetní uzávěrky přiložené k sanačnímu plánu za období březen až listopad 2023 pak činí její provozní ztráta 2,1 miliardy korun a celkový výsledek hospodaření za toto období je minus 1,6 miliardy korun.

Firma, aby ušetřila, proto už letos zastavila dvě ze tří vysokých pecí a jednu koksárenskou baterii. Dočasně také zastavila ztrátovou výrobu drátů, po vypnutí dodávek energií nyní celkově výroba stojí.

Optimismus huti pro příští rok stojí na očekávaném hospodářském oživení a tím i poptávky po ocelářských výrobcích od prvního kvartálu 2024.

K tomu chce firma udělat další kroky. Liberty konkrétně věřitelům navrhuje: dohodu o odložení splátek dluhů, vstup strategického partnera, prodej části zařízení, a to koksárny a nemovitostí ve Vratimově do konce roku, a také úpravu „nevýhodných smluv s věřiteli“ a úsporu fixních nákladů.

K dohodě o odložení splátek Liberty píše, že v současnosti firma očekává odložení splatnosti pohledávek asi o šest měsíců. „Dokud se provoz společnosti dostatečně nezlepší natolik, aby generoval dostatek příjmů pro splácení,“ uvádí.

Splácet v plné výši by chtěla začít od dubna 2024. „Plán splácení bude prováděn proporčně k velikosti pohledávek se zohledněním jejich stáří. Úroky z prodlení nebudou hrazeny a právní nárok na ně zanikne,“ navrhuje Liberty.

S dočasným platebním plánem podle firmy také již souhlasil „významný zajištěný věřitel s nárokem až do výše 61 milionů eur, tedy 1,5 miliardy korun“, a to do 29. února 2024. „Probíhají jednání o dlouhodobém platebním plánu. Podobné platební plány nebo odklady byly vyjednány i s dalšími věřiteli,“ uvádí ocelárna. Zda je zmíněný zajištěný věřitel EGAP, zatím státní instituce nekomentovala.

Prodej pozemků

Pokud jde o strategického partnera, Liberty si od něj slibuje poskytnutí financování až 150 milionů eur, tedy asi 3,7 miliardy korun. „Tyto prostředky budou poskytnuty Liberty Ostrava ve formě nákupů od společnosti a převodu pohledávek společnosti na strategického partnera, tedy faktoring. Spolupráce začne během několika měsíců, během kterých bude strategický partner využívat dostupnou výrobní kapacitu společnosti v závodě Vratimov,“ popisuje firma. O koho se jedná, ale neuvedla.

Další peníze by ocelárně měl přinést prodej nadbytečných pozemků a budov v oblasti Frýdek-Místek a Ostrava Rudná, na které již údajně obdržela nabídku. „Uzavření smlouvy se očekává nejpozději do 31. ledna 2024 a přinese čistý realizovaný hotovostní obnos ve výši deset až jedenáct milionů eur,“ píše Liberty v plánu.

Prodat by během dalších měsíců prý mohla i další pozemky a aktiva za 15 milionů eur. Celkem by tak mohla získat v přepočtu kolem 637 milionů korun.

Klíčovou roli pro úspěch restrukturalizace má mít úprava nevýhodných dlouhodobých smluv, aby obsahovaly standardní podmínky. „Liberty odhaduje měsíční přínos kolem pěti milionů eur,“ uvádí plán. V přepočtu jde o 122 milionů korun k dobru Liberty měsíčně.

Mezi dlouhodobé, údajně nevýhodné, patří právě smlouvy s dodavatelem energií Tameh Czech z roku 2014. Firma na jejich platnosti doposud trvala. „S Liberty Ostrava jsme se pokoušeli prakticky celý tento rok jednat a najít řešení, ale bez výsledku,“ uvedl ještě před vyhlášením úpadku mluvčí Tamehu Patrik Schober.

Ocelárna chce snížit také své fixní náklady, a to o zhruba deset milionů eur, tedy 245 milionů korun měsíčně. Nyní dosahují víc než dvojnásobku, kolem 25 milionů eur, tedy 612 milionů korun za měsíc. Dosáhnout toho chce dočasným nebo trvalým uzavřením výroby, která není konkurenceschopná.

Což jsou válcované dráty. Naopak rozvíjet bude části, kde je vyšší přidaná hodnota a také poptávka. „V současnosti se Liberty Ostrava zaměřuje na ziskové výrobky, včetně trubek, závitových tyčí, důlních a tunelových výztuží a bezpečnostních silničních bariér, které jsou v současné době typickými výrobky společnosti. Naši dlouhodobí zákazníci nám na zálohách zaplatili 3,2 milionu eur, přes 78 milionů korun, s termínem dodávky v následujících týdnech,“ uvádí firma.

Ulevit jí má i přirozená fluktuace zaměstnanců, kdy jen do konce roku má skončit 240 lidí a dál bude končit kolem 40 lidí měsíčně.

Firma v sanačním plánu také uvedla, že současná hodnota podniku je na základě externího odhadu kolem 87 milionů eur, tedy 2,1 miliardy korun. Výpočet vychází z výnosové metody, neoceňuje tedy samotný majetek.