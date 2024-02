Ministerstvo opět píše majiteli Liberty Ostrava, ať situaci řeší. Firma ale odmítá, že je nesolventní

Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo další dopis akcionáři hutí Liberty Ostrava, koncernu britského podnikatele Sandžíva Gupty. Žádá v něm opět informace, jak bude řešit kritickou situaci této firmy.

Základní provoz největší ocelárny v zemi se před koncem roku zastavil a téměř šest tisíc zaměstnanců je od té doby za plný plat doma. Firma má dluh hlavně vůči dodavateli energií, ale také vůči státní pojišťovně EGAP.

Za „neúnosnou" považují podle šéfa odborů Liberty Romana Bečici situaci i sami zaměstnanci, na čtvrtek proto odbory svolaly před brány firmy demonstraci. Liberty Ostrava má od druhé poloviny prosince na dobu tří měsíců soudní ochranu před věřiteli, aby mohla připravit a začít plnit restrukturalizační plán

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický v pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus řekl, že na předchozí dopis úřadu od majitele hutě sice nedávno dostali odpověď, chyběly v ní ale informace, které žádali. Šlo hlavně o vysvětlení finančních transakcí v minulosti a budoucího financování firmy.

„Takže my v té věci oslovujeme protistranu opět a zdůrazňujeme, že chceme jasný důkaz, že ta společnost dostane finanční injekci. Bez toho si nedokážeme představit, že může fungovat. A svědčí o tom i současný vývoj,“ řekl Muřický, který až do roku 2022 byl za ministerstvo průmyslu místopředsedou dozorčí rady v Liberty.

Po vypršení funkčního období ale firma jeho mandát neobnovila a stát už tak svého člověka v této společnosti nemá. Liberty Ostrava má od druhé poloviny prosince na dobu tří měsíců soudní ochranu před věřiteli, aby mohla připravit a začít plnit restrukturalizační plán.

Podle původních předpokladů firmy se měly obnovit dodávky energií už na začátku ledna a tehdy se také zaměstnanci měli vrátit do práce.

Jenže to se nestalo. Krajský soud v Ostravě navíc nyní podle webu SeznamZprávy na návrh restrukturalizačního správce firmy, advokátní kanceláře Žižlavský, svolal na příští týden jednání s věřiteli, zda Liberty má reálný plán obnovy výroby nebo je již v úpadku.

Neobnovené dodávky

Hlavním důvodem, proč firma není schopná se znovu rozjet, je, že stále nemá obnovené dodávky energií od společnosti Tameh Czech. Ta je ukončila poté, co za ně Liberty od léta neplatila a dluh tak přesáhl dvě miliardy korun.

Tameh Czech, což je bývalá elektrárna ocelárny, která je z poloviny stále v rukou bývalého majitele a nyní konkurenční ocelářské skupiny ArcelorMittal, je nyní v insolvenci a nové dodávky energií podmiňuje splacením většiny starého dluhu.

Situaci podle zjištění webu Seznam Zprávy přijel s insolvenčním správcem Tamehu řešit minulý týden osobně Sandžív Gupta, podle informací Českého rozhlasu byl v Česku ve středu. K žádnému posunu ale podle všeho ohledně obnovení dodávek energií nedošlo, protože správce nemá kompetenci k takovému jednání.

Podnikatel se nesešel ani se zástupci zaměstnanců Liberty, ani státu. „My jsme se ty informace, že pan Gupta navštívil Českou republiku, dozvěděli z médií,“ uvedl náměstek Muřický.

Pokud jde o obnovení dodávek energií, podle mluvčího Tamehu Patrika Schobera se vedení firmy s insolvenčním správcem shoduje, že Liberty musí nejdřív zaplatit podstatnou část svého více než dvoumiliardového dluhu.

Státu dluží 1,5 miliardy

„Dále náklady na rozjezd a udržení provozu a kompenzovat emisní povolenky. Prostředky na úhradu svých dluhů Liberty Ostrava půjčila svým sesterským společnostem v zahraničí a měla by si je tedy vyžádat zpět,“ řekl Schober.

Na peníze půjčené z ostravské firmy do sesterských společností v zahraničí ve výši kolem sedmi miliard korun upozorňují také členové vlády. Stát je totiž druhým největším věřitelem Liberty s pohledávkou za zhruba 1,5 miliardy korun.

Jde o nesplacený úvěr, který si ocelárna vzala v zahraničí v době covidu. Záruku za něj poskytla tuzemská státní pojišťovna EGAP a loni ho tak musela zaplatit.

Liberty nyní má s EGAP domluvený splátkový kalendář, který zatím plní. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) by ale tyto problémy firma neměla, kdyby zmíněné miliardy z Ostravy nepoužila v zahraničí.

„Kdyby ty peníze vlastník nechal v Liberty, tak by nebyl žádný problém ani vůči státu, ani vůči dodavateli energií, ani vůči dalším dodavatelům, kteří dodávají do Liberty, ať už produkty nebo služby,“ uvedl dříve Stanjura.

Plán na restrukturalizaci

Liberty ale jakékoliv pochybnosti kolem finančních transakcí odmítá. A nesouhlasí také s prohlášením restrukturalizačního správce, že by byla v úpadkové situaci.

„Společnost Liberty Ostrava má připraven důkladný plán preventivní restrukturalizace, který umožňuje obnovit provoz a splatit závazky všem věřitelům, včetně společnosti Tameh Czech,“ upozornil mluvčí společnosti Ivo Štěrba.

Podle něj ale právě Tameh odmítá uvažovat o úpravě smlouvy o dodávkách elektřiny nebo o nabídkách podpory obnovení provozu. „Což má dopad na rozdělení plánu do jednotlivých fází,“ řekl Štěrba. Firma je podle něj solventní a dodržuje závazky vyplývající ze všeobecného moratoria.

„Jsme rádi, že budeme moci soud v dotčených bodech ujistit a předložit na soudním jednání koncem tohoto měsíce náš aktualizovaný restrukturalizační plán,“ dodal Štěrba k jednání, které je nařízeno na 28. února.

Vedení Liberty každopádně zatím nepřesvědčilo o reálnosti plánu ani své odbory, které spolu s odbory KOVO na čtvrtek svolaly demonstraci. Podle šéfa podnikových odborů Romana Bečici je situace neúnosná.

„Když se díváte na zařízení, jak to stojí, a pořád se nic neděje, tak jsme museli nějaký krok udělat,“ řekl Bečica. Podle něj je vidět rostoucí nedůvěra lidí v budoucnost firmy i v tom, že jí za poslední měsíce opustilo 500 lidí. Polovina dala výpověď a druhé polovině skončily smlouvy na dobu určitou.

Produkce oceli a povolenky

V úterý se asi sto lidí sice vrátí do práce do závodu rourovna, to ale podle odborů nic neřeší. „Musí se už rozjet prvovýroba (výroba oceli), protože bez ní skoro nemá význam tu továrnu provozovat. Druhá věc je, že bojujeme vlastně o zachování výroby oceli nejen tady v Ostravě a Moravskoslezském kraji, ale i v České republice,“ uvedl Bečica.

V Česku se podle něj ročně spotřebuje zhruba šest až 6,5 milionu tun oceli, což zhruba odpovídá loňské výrobě. Odbory tak chtějí poukázat na to, že zachování vlastní produkce je i vzhledem k dění na Ukrajině a v Evropě fakticky strategickým odvětvím. Stát by tak měl podle toho o produkci oceli uvažovat.

Odbory si také myslí, že by stát měl vydání emisních povolenek pro firmu na letošní rok podmínit tím, že se případné výnosy z jejich prodeje nesmí využít pro jiné společnosti skupiny, jako se to podle nich stalo v minulosti. Jejich hodnota by mohla dosáhnout údajně kolem pěti miliard korun.

Společnost by měla zprávu o činnosti, na jejímž základě se povolenky připisují, odevzdat do konce února ministerstvu životního prostředí. K otázkám na stav jednání o letošním přídělu pro huť mluvčí úřadu Veronika Krejčí uvedla, že informace ohledně jednotlivých správních řízení se nesdělují.

Pokud by ocelárna padla, podle odborů budou mít problém nejen zaměstnanci, ale celá oblast. Průměrný plat v hutní části je kolem 40 tisíc korun měsíčně.

„Jen lednové výplaty pak činily celkem kolem 300 milionů korun a to si myslím, že by taková kupní síla na Ostravsku chyběla. Dalších 100 milionů jsou odvody firmy do státní pokladny,“ upozornil šéf odborů Liberty.

Celý pořad Peníze a vliv o situaci v Liberty Ostrava si můžete poslechnout v přiloženém audiu nahoře ve článku.