Zaměstnanci mají strach a neví, co bude po novém roce, říká odborář z hutě Liberty Ostrava

Situace v huti Liberty Ostrava v současné době hýbe Ostravskem. Firma zaměstnává i se svými dceřinými společnostmi 6000 lidí a k tomu dalších zhruba 20 000 pracovníků v návazných firmách a společnostech. To všechno jsou lidé, kteří aktuálně cítí až existenční ohrožení. „Zájem zaměstnanců o práci, o to, aby firma fungovala dál, je obrovský," říká v rozhovoru pro Český rozhlas Ostrava Roman Bečica, předseda odborové organizace ocelárny.

V ocelárně Liberty Ostrava v současnosti není v provozu ani jedna z vysokých pecí, takže je přerušena výroba surového železa. Podle vedení je ale pec číslo tři pouze utlumena na zhruba 14 dní. K tomu lidé slyší o dluzích i o tom, že firma neplatí některým dodavatelům. Téměř každý z Ostravy a okolí zná někoho, nebo ho má přímo v rodině, kdo pracuje v Liberty.

Pojďme nejprve k tomu nejdůležitějšímu a nejaktuálnějšímu. Byly zaměstnancům opravdu v říjnu vyplaceny mzdy?

Ano, za měsíc říjen byly zaměstnancům vyplaceny mzdy. I odvody zdravotního a sociálního byly zaplaceny, co se týče státu. Takže v tuto chvíli je po této stránce zatím vše v pořádku.

Do konce roku zbývají dva měsíce, což je běžná výpovědní lhůta. Registrujete v těchto dnech nějaký zvýšený počet výpovědí zaměstnancům?

Ne, že by zaměstnavatel výpovědi dával. Jedna věc tam je, protože tím, že došlo k utlumení koksárenské baterie KB11, tak zaměstnanci dostali nabídku vesměs pracovat na válcovacích tratích, ale zhruba 55 až 60 zaměstnanců tuto nabídku nepřijalo a ti by do konce roku měli končit.

Takže mzdy jsou, zvýšený počet výpovědí není až takový, ale přesto mají lidé obavy. Obracejí se na vás zaměstnanci třeba častěji než předtím?

Myslím, že není skoro minuty na huti, kdyby někdo nevolal. A za prvé musím říct, že zájem zaměstnanců o práci, o to, aby firma fungovala dál, je obrovský. A co se týče té nervozity, tak opravdu zaměstnanci mají velký strach a neví, co bude například po Novém roce.

Odbory označily nedávno postup vedení za pro firmu likvidační a uvedli, že firma je před bankrotem. Vedení ovšem něco takového popírá. Vyříkali už jste si to s vedením firmy? Proběhla nějaká jednání?

Jednání teď bývají skoro na týdenní bázi, ale pořád to není úplně s tím vrcholovým vedením firmy. Je to s naším ostravským vedením, které samozřejmě má nějaké noty, ale není to to top vedení, které v podstatě tu firmu vlastní, nebo například předseda představenstva, že by mezi nás přišel a řekl nám, jaká je aktuální situace.

Moderátor Richard Piskala (vlevo) a Roman Bečica, předseda odborové organizace ocelárny Liberty Ostrava | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

Takže změnili jste názor tedy po těchto jednáních, anebo i dnes si myslíte, že Liberty Ostrava stojí před bankrotem?

Já určitě mám velké obavy. Jsem k té situaci velice kritický. A jak jste tu zmínil, těch 6000 zaměstnanců plus návaznosti – je tu pořád hrozba obrovská a myslím si, že ta situace není o nic lepší. Snažíme se to ustát, ale řekl bych, že v tuto chvíli je přímo kritická situace.

Pojďme k té odstavené peci. Vedení firmy ten momentální stav, kdy je dočasně mimo provoz vysoká pec číslo tři, odůvodňuje tak, že je to kvůli nedostatečné poptávce v celé Evropě, která je nadále ovlivňována makroekonomickými faktory. Tak o tom hovořila pro ČTK mluvčí firmy Kateřina Zajíčková. Co tedy konkrétně v této situaci odbory po vedení a majiteli žádají?

V podstatě žádáme to, abychom tu situaci přestáli. Vím, že poptávka není. Opravdu musím potvrdit, že v ČR poptávka po hutních výrobcích klesla o 40 procent. Na druhou stranu zůstal dovoz do ČR nezměněn, takže to nám činí obrovské problémy. Ale je to složité období a máme obavy z toho, aby ta vysoká pec najela, protože bez vysoké peci by nám kompletně skončila prvovýroba.

To by se odrazilo na zaměstnancích koksovny, ocelárny, vysoké pece, takže by to bylo velmi nepříjemné. To je jedna věc a druhá, myslím si, že v budoucnu, pokud by to bylo postavené bez prvovýroby, tak jednou dopadneme velice špatně, protože budeme čekat, kdy nám někdo možná pošle nějakou bramu, která třeba nebude splňovat ani jakostní limity, které dneska na ty hotovostní tratě potřebujeme. Takže z mého pohledu opravdu bez té prvovýroby by situace byla velice špatná.

Sám ale uznáváte, že ta situace na trhu je opravdu momentálně špatná. Takže k čemu vlastně tlačíte vedení?

No, já si nejsem jist, jestli ta situace je až tak špatná. Protože se zajímám o dění v Třineckých železárnách, kde samozřejmě taky omezují a tak dále, ale ten výkyv je u nás obrovský. To znamená, nevím, jestli to není částečně nějakými finančními možnostmi majitele, že třeba nemá na nákup surovin, a skrývá to za tu situaci, že není poptávka. Protože je mi divné, že za celé období, co tam jsem, jsme se nikdy do této situace nedostali.

Jaké další kroky odbory zvažují? Jak vidí budoucnost podniku? Podaří se zachovat v nové kolektivní smlouvě vše, jako bylo v té dosavadní? I o tom uslyšíte ve zbytku rozhovoru s Romanem Bečicou, předsedou odborové organizace ocelárny Liberty Ostrava. Audio je v úvodu článku.